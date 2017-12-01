Астрономы NASA открыли пару практически слившихся черных дыр

Астрономы с помощью данных телескопа Hubble и рентгеновской обсерватории Chandra открыли пару практически слившихся черных дыр. Как сообщает NASA, черные дыры могут оказаться наиболее близко расположенными из всех сверхмассивных черных дыр, известных на данный момент, передает zn.ua.

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В ходе исследования ученые наблюдали за объектом LGGS J004527.30+413254.3 (сокращенно J0045+41). Исследователи предполагали, что объект представляет собой две звезды, которые вращаются друг вокруг друга с периодом 80 дней, и располагаются на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от Земли, в галактике Андромеды.

Новые же данные показали, что на самом деле расстояние до J0045+41 составляет 2,6 миллиарда световых лет и объект является двумя близко расположенными черными дырами.

По мнению исследователей, совокупная масса этих черных дыр в 200 миллионов раз больше массы Солнца. Объекты располагаются на расстоянии менее одной сотой светового года друг от друга. По мнению ученых, черные дыры могут слиться уже через 360 лет.