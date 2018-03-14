Умер Стивен Хокинг: жизнь ученого и постижение великих тайн Вселенной (фото, видео)

Несмотря на годы борьбы с тяжелой болезнью, ученый посвятил всю свою жизнь астрофизике и популяризации науки.

Сегодня стало известно о смерти выдающегося английского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга. Ученый умер у себя дома в Кембридже на 77 году жизни.

Несмотря на то, что Хокинг многие годы страдал от тяжелой болезни, которая приковала его к инвалидной коляске и оставила возможность общаться с миром лишь посредством компьютерного синтезатора речи, ученый продолжал заниматься наукой и активной общественной жизнью. Деятельность Хокинга в области популяризации науки принесла ему славу и признание далеко за пределами научных кругов.

УНИАН собрал самые значимые факты об удивительной жизни и открытиях знаменитого исследователя.

Жизнь и научное признание

Читайте такжеИлон Маск и 115 специалистов по искусственному интеллекту призвали ООН запретить разработку боевых роботовСтивен Хокинг родился 8 января 1942 в Оксфорде (Великобритания). В его семье помимо него, воспитывались две младшие сестры (Мэри и Филиппа), а также усыновлённый брат Эдвард. В 1962 году Хокинг окончил Оксфордский университет, а в 1966 году получил в колледже Тринити-холл Кембриджского университета степень доктора философии, защитив диссертацию о свойствах расширяющихся вселенных. В 1974 году ученый стал членом Лондонского королевского общества.

В 1979 году Хокинг стал профессором математики, хотя по его собственным словам, не получал никакого математического образования со времён средней школы.

Хокинг был женат дважды. В 1965 году он женился на студентке Кембриджского университета Джейн Уайлд. У пары родилось трое детей: сыновья Роберт и Тимоти, а также дочь Люси. В 1995 году, после многих лет брака, Стивен и Джейн развелись. После развода Хокинг, уже страдающий от тяжелой болезни, женился на своей сиделке Элайн Мэйсон, с которой развелся в 2006 году.

В 1982 году за достижения в науке Хокинг был удостоен звания командора Ордена Британской империи.

Открытия

Стивен Хокинг считается одним из основоположников квантовой космологии – он успешно применял термодинамику для описания черных дыр и стал одним из самых авторитетных специалистов в этой области.

В 70-х годах физик выдвинул гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, "умирают" (это явление получило название "излучение Хокинга").

Примечательно, что взгяды Хокинга допускают существование параллельных миров, в которых наблюдаемая человеком объективная действительность – лишь одна из множества возможных.

В 2016 году Хокинг назвал микроскопические черные дыры практически неограниченным источником энергии.

Болезнь

В 1963 году молодому Хокингу, который никогда не страдал от серьезных проблем со здоровьем, поставили страшный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Врачи полагали, что ученый не проживет и трех лет, однако болезнь прогрессировала гораздо медленнее, чем ожидалось. Тем не менее, к концу 60-х ученому все же пришлось пользоваться инвалидной коляской.

В 1985 году Хокинг перенес воспаление легких, после серии операций он утратил способность говорить. Тогда друзья подарили ученому его знаменитый синтезатор речи, который был установлен на его инвалидной коляске. В конечном итоге подвижность у Хокинга сохранилась лишь в мимической мышце щеки. С ее помощью он управлял компьютером, позволяющим ему общаться с окружающим миром.

Популяризация науки

Читайте такжеУченые опубликовали "предупреждение человечеству"Астрофизик уделял внимание не только научной работе, но и популяризации науки в массах. В 1998 году увидел свет его бестселлер «Краткая история времени». В книге на доступном для массового читателя языке объясняется суть квантовой механики и теории суперструн, рассказывается о природе времени и пространства, возникновении вселенной и черных дырах. За 20 лет с момента выхода книги было продано более 10 млн ее экземпляров.

В дальнейшем, Хокинг написал еще несколько научно-популярных книг: «Чёрные дыры и молодые вселенные» (1993) «Мир в ореховой скорлупке» (2001). В 2006 году, в соавторстве со своей дочерью Люси он выпустил детскую книгу «Джордж и тайны Вселенной».

Ученый также причастен к подготовке нескольких научно-популярных фильмов, самым первым из которых стал документальный сериал «Вселенная Стивена Хокинга» (1997).

Популярность

Будучи успешным ученым и харизматичным популяризатором науки, Хокинг стал обрел широкую известность далеко за пределами научных кругов. Его образ часто еще при жизни начали использовать в массовой культуре: образ физика появлялся в популярных сериалах «Симпсоны», «Звездный путь» и «Теория большого взрыва» (где он сыграл сам себя), а в 2014 году он принял участие в записи альбома культовой рок-гуппы Pink Floyd.

В 2014 году на экраны вышла мелодрама «Теория всего», основанная на мемуарах бывшей жены физика Джейн Хокинг. Фильм получил положительные отзывы у критиков и собрал в прокате более 123 млн долларов при бюджете в 15 илн.

Предупреждения человечеству

Стивен Хокинг не раз предупреждал человечество о смертельных опасностях, с которыми оно может столкнуться в будущем. Среди угроз для землян, на которые обращал внимание физик – роковые изменения климата, вторжение инопланетян и восстание машин.

По убеждению ученого, человечеству следует проявлять больше интереса к науке, чтобы начать освоение космоса и покинуть Землю (желательно – уже в ближайшие 30 лет).

В противном случае – оно обречено на вымирание в ближайшие столетия.