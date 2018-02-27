В Калифорнии разрешили использовать беспилотные автомобили

Производителям автомобилей надо будет доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам.

Власти Калифорнии одобрили изменения в правила дорожного движения в штате. Теперь в Калифорнии допускается эксплуатация автомобилей без водителей и под удаленным контролем оператора.

Читайте такжеAirbus показал первый полет собственного летающего такси (видео)Разрешения могут начать выдавать уже 2 апреля, передают со ссылкой на Financial Times. До сих пор при движении беспилотных автомобилей в Калифорнии требовалось в салоне присутствие человека, который мог взять на себя управление в случае чрезвычайной ситуации.

Производителям автомобилей надо будет доказать, что их технологии безопасны и устойчивы к кибератакам. Кроме того, компании должны будут представить план взаимодействия с правоохранительными органами. Пятьдесят компаний уже тестируют беспилотные автомобили. Среди них – Uber, Apple, Ford и Toyota. «Это важный шаг вперед для автономных технологий в Калифорнии», – считает директор департамента автомобильных транспортных средств Калифорнии Жан Шиомото.

Сторонники новых правил говорят, что компьютеры водят лучше людей, которых можно отвлечь. Противники утверждают, что теперь вождение будет похоже на видеоигру. «За исключением того, что на карту поставят жизни», – отмечает Джон Симпсон из Consumer Watchdog. Однако пока люди не будут полностью выведены из системы управления автомобилем – все еще останется удаленный оператор, который сможет использовать беспроводное соединение или поговорить с пассажирами автомобиля.

Калифорния – не первый штат, который разрешил беспилотные автомобили. В Мичигане и Неваде уже действуют эти правила, тестирования также проходят в Аризоне.