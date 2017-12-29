В Стокгольме запустили первые беспилотные пассажирские автобусы (фото)

В столице Швеции Стокгольме впервые запустили беспилотные пассажирские автобусы.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Local.

«Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, которые важны для развития общества. Исследования и испытания необходимые для разработки автоматизированного дорожного движения на стабильном и безопасном пути», — заявил генеральный директор транспортного агентства страны Йонас Бьєффваншта.

Читайте такжеБеспилотный транспорт и грузовые роботы: Alphabet построит район будущего в Торонто

Автобусы будут курсировать в северной части Стокгольма по предварительно намеченному маршруту на 1,5 километра. Они будут двигаться со скоростью 20 километров в час с помощью GPS и датчиков движения, чтобы автобусы не съезжали с трассы.

Отмечается, что сначала в автобусах будут присутствовать и водители, которые просто будут следить, чтобы транспорт не вышел из строя, и управлять ситуацией, если что-то вдруг выйдет из-под контроля.

Stockholm gets Scandinavia's first driverless buses on public road https://t.co/tcYf0zOAWIpic.twitter.com/hf1FuvYRpy — The Local Sweden (@TheLocalSweden) December 27, 2017

Ранее в Швейцарии запустили первый беспилотный електробус.