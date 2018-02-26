Ракета Маска выведет в космос атомные часы (видео)

Планируется, что Falcon Нeavy выведет в космос атомные часы NASA.

Falcon Heavy способна вывести в космос 64 тонны груза далеко за пределы земной орбиты – где находится МКС и большинство спутников нашей планеты.

Читайте такжеSpaceX запустила ракету с первыми спутниками "всемирного интернета" (фоторепортаж)Следующий запуск запланирован на июнь. На борту будут часы, которые сделают возможной космическую навигацию, а значит, сделают полеты более простыми.

Сейчас прибор проходит испытания в калифорнийской лаборатории космического агентства.

Как сообщал УНИАН, аэрокосмическая компания SpaceX 22 февраля запустила с базы ВВС США Ванденберг ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ. После запуска компании не удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в крупную сетку на специальном судне.