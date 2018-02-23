Промахнулись: SpaceX не удалось поймать в свою гигантскую сеть носовую часть ракеты Falcon 9
Аэрокосмическая компания SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником дистанционного зондирования Земли PAZ. После запуска компании не удалось поймать половину головного обтекателя ракеты в крупную сетку на специальном судне.
Об этом пишет TechCrunch.
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На барже "Мистер Стивен" была установлена большая натянутая сеть, в которую и должна была упасть половина обтекателя. Для этого SpaceX оснастила носовой конус системой управления и двигателями, чтобы направить части в нужное место. По мере снижения выбрасываются тонкие структуры, подобные парашютам, чтобы снизить скорость снижения. Однако что-то пошло не так.
"Промахнулись на несколько сотен метров, но обтекатель приземлился в воду неповрежденным. Сможем поймать с несколько большими парашютами, чтобы замедлить спуск", - написал Маск в Twitter.
Как сообщал УНИАН, SpaceX запустила ракету с первыми спутниками "всемирного интернета".