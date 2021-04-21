На записи видно, что трещина в обшивке появилась на уровне седьмого этажа и дошла до четвертого.

В городе Усть-Каменогорске (Россия) лопнул фасад одного из жилых домов, в результате чего новостройка буквально начала «трещать по швам».

Видео опубликовали в Telegram-канале Hue.

Инцидент произошел в жилом комплексе Кахарман на улице Бауыржана Момышулы. На записи видно, что трещина в обшивке появилась на уровне седьмого этажа и дошла до четвертого. Вскоре из дыры посыпалась каменная вата и выпали некоторые облицовочные панели.

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Здание сдали в эксплуатацию в 2019 году. Спустя время местные жители начали жаловаться на состояние квартир - между этажами отсутствовал утеплитель, а в помещениях становилось холодно.

По данным издания Tengrinews.kz, собственники обращались за помощью к местным властям, но проблема не решилась.

Устранять последствия аварии будет компания, возводившая дом.

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Автор: Денис Прядко