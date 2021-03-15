Перловка – очень питательная и полезная крупа, на основе которой можно готовить немало блюд. Как правило, перловку предварительно замачивают, благодаря чему она быстрее готовится.
Обязательно нужно хорошо промыть зерно, желательно в большом количестве проточной воды. Залив перловую крупу, следует оставить ее на 2-3 часа, а лучше – на ночь. Затем надо слить воду и еще раз промыть зерна.
Варят ее из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.
Перловая каша с луком и морковью
- Перловая крупа - 200 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Хмели-сунели - щепотка
Перловую крупу тщательно промыть холодной водой до полной ее прозрачности. Залить чистой водой и оставить крупу в воде хотя бы на полчаса.
Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдоЗатем слить с крупы воду, залить чистой в соотношении 1 к 3. Посолить и положить варить на 15 минут. Образовавшуюся пену нужно снимать.
Лук и морковь нарезать мелко.
В растительном масле обжарить лук и морковь до золотистого цвета.
Когда крупа будет готова к половине (она раскусывается, но остается все еще очень плотной), добавить ее к обжаренным овощам вместе с водой. Перемешать.
Варить под крышкой до мягкости крупы и выкипания жидкости, не забывая помешивать. В процессе посыпать перцем и специями.
Перловая каша с грибами
- Крупа перловая - 200 г
- Шампиньоны - 350 г
- Вода (или овощной бульон) - 400 мл
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Лук репчатый (крупный или 2 средних) - 1 шт.
- Растительное масло - 30 г
Шампиньоны помыть, очистить и нарезать пластинками. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
В глубокой сковороде разогреть масло, добавить лук и обжарить до румяного цвета. Затем добавить грибы, жарить все вместе около 10 минут.
Перловую крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз.
Промытую перловку добавить к грибам, перемешать и залить водой или бульоном. Посолить и поперчить. Довести до кипения на сильном огне, затем убавить огонь и томить под крышкой, пока крупа не станет мягкой, при необходимости доливая воду. На приготовление понадобится 45-60 минут.
В конце приготовления можно добавить зелень.
Перловка с мясом в горшочках
- Перловая крупа - 1 ст.
- Свинина - 400 г
- Лук репчатый - 100 г
- Морковь - 100 г
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Вода - 5 ст.
- Поваренная соль - 1,5 ч. л.
- Специи сухие - 1 ч. л.
Перловую крупу промыть, залить в кастрюле двумя стаканами воды и положить на огонь. Как только закипит, убавить огонь и варить до полного испарения воды, не накрывая крышкой.
Читайте такжеПитательная кукурузная каша: рецепты вкусного и сытного блюдаМясо ополоснуть и обсушить, нарезать небольшими кусочками. Положить жарить с добавлением растительного масла на сильном огне.
Морковь и лук очистить, нарезать небольшими кубиками. Добавить их к мясу, когда оно начнет румянеть, посолить и добавить специи, перемешать. Жарить свинину еще 5 минут, уменьшив огонь до среднего.
В горшок сначала выложить жареное с луком и морковью мясо. Сверху выложить отваренную перловую крупу.
Столовую ложку томатной пасты развести в трех стаканах воды и залить ею кашу.
Горшок накрыть крышкой, отправить в духовку готовить при температуре 200°С в течение часа.
Через час достать горшок из духовки, перемешать кашу, снова накрыть крышкой и вернуть в духовку еще на 20 минут.
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