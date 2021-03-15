Такая каша будет очень аппетитной и ароматной, например, с мясом или грибами.

Перловка – очень питательная и полезная крупа, на основе которой можно готовить немало блюд. Как правило, перловку предварительно замачивают, благодаря чему она быстрее готовится.

Обязательно нужно хорошо промыть зерно, желательно в большом количестве проточной воды. Залив перловую крупу, следует оставить ее на 2-3 часа, а лучше – на ночь. Затем надо слить воду и еще раз промыть зерна.

Варят ее из расчета – 1 стакан крупы на 3 стакана воды.

Перловая каша с луком и морковью

Перловая крупа - 200 г

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Растительное масло - 3 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Хмели-сунели - щепотка

Перловую крупу тщательно промыть холодной водой до полной ее прозрачности. Залить чистой водой и оставить крупу в воде хотя бы на полчаса.

Читайте такжеВкусный и сытный бигос: как приготовить невероятное блюдоЗатем слить с крупы воду, залить чистой в соотношении 1 к 3. Посолить и положить варить на 15 минут. Образовавшуюся пену нужно снимать.

Лук и морковь нарезать мелко.

В растительном масле обжарить лук и морковь до золотистого цвета.

Когда крупа будет готова к половине (она раскусывается, но остается все еще очень плотной), добавить ее к обжаренным овощам вместе с водой. Перемешать.

Варить под крышкой до мягкости крупы и выкипания жидкости, не забывая помешивать. В процессе посыпать перцем и специями.

Перловая каша с грибами

Крупа перловая - 200 г

Шампиньоны - 350 г

Вода (или овощной бульон) - 400 мл

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Лук репчатый (крупный или 2 средних) - 1 шт.

Растительное масло - 30 г

Шампиньоны помыть, очистить и нарезать пластинками. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.

В глубокой сковороде разогреть масло, добавить лук и обжарить до румяного цвета. Затем добавить грибы, жарить все вместе около 10 минут.

Перловую крупу высыпать в мелкое сито и тщательно промыть несколько раз.

Промытую перловку добавить к грибам, перемешать и залить водой или бульоном. Посолить и поперчить. Довести до кипения на сильном огне, затем убавить огонь и томить под крышкой, пока крупа не станет мягкой, при необходимости доливая воду. На приготовление понадобится 45-60 минут.

В конце приготовления можно добавить зелень.

Перловка с мясом в горшочках

Перловая крупа - 1 ст.

Свинина - 400 г

Лук репчатый - 100 г

Морковь - 100 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Томатная паста - 1 ст. л.

Вода - 5 ст.

Поваренная соль - 1,5 ч. л.

Специи сухие - 1 ч. л.

Перловую крупу промыть, залить в кастрюле двумя стаканами воды и положить на огонь. Как только закипит, убавить огонь и варить до полного испарения воды, не накрывая крышкой.

Читайте такжеПитательная кукурузная каша: рецепты вкусного и сытного блюдаМясо ополоснуть и обсушить, нарезать небольшими кусочками. Положить жарить с добавлением растительного масла на сильном огне.

Морковь и лук очистить, нарезать небольшими кубиками. Добавить их к мясу, когда оно начнет румянеть, посолить и добавить специи, перемешать. Жарить свинину еще 5 минут, уменьшив огонь до среднего.

В горшок сначала выложить жареное с луком и морковью мясо. Сверху выложить отваренную перловую крупу.

Столовую ложку томатной пасты развести в трех стаканах воды и залить ею кашу.

Горшок накрыть крышкой, отправить в духовку готовить при температуре 200°С в течение часа.

Через час достать горшок из духовки, перемешать кашу, снова накрыть крышкой и вернуть в духовку еще на 20 минут.

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Автор: УНИАН