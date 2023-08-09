Рассказываем, как готовится кукуруза в духовке без фольги за несколько минут.

Вареная молодая кукуруза - это, безусловно, очень вкусно, но такой популярный августовский продукт можно приготовить и по-другому. УНИАН расскажет, что такое кукуруза, запеченная в духовке, и почему такое блюдо стоит записать себе в блокнот.

Кукуруза в духовке с маслом и чесноком - рецепт

Ингредиенты:

два початка кукурузы;

два зубчика чеснока;

стакан воды;

две столовых ложки сливочного масла;

одна чайная ложка соли;

рукав для запекания.

Кукуруза в початках в духовке по этому рецепту готовится просто, но листья нужно обязательно снять. После этого вымыть продукт и разрезать каждый на две части (получится 4 порции). Смазать сливочным маслом, выложить в рукав. Чеснок очистить, нарезать пластинками, добавить к кукурузе. Сверху посыпать заготовку солью. Вылить в рукав воду, завязать пакет плотно с обеих сторон, положить на противень. Не забыть, сколько запекается кукуруза в духовке - хватит 20-25 минут при 200 градусах.

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Кукуруза в духовке кусочками с паприкой

Ингредиенты:

два початка кукурузы;

две столовых ложки сливочного масла;

листья базилика;

половина чайной ложки копченой паприки;

соль по вкусу;

три столовых ложки воды;

цедра лимона.

Снять листья с кукурузы, вымыть ее, нарезать кусочками. В отдельной емкости смешать размягченное сливочное масло, нарезанные листья базилика, паприку, соль и цедру лимона. Натереть смесью кукурузу, выложить ее в рукав для запекания и сверху влить воду. Завязать рукав, сделать прокол зубочисткой, и положить пакет на противень. Жареная кукуруза в духовке готовится 20 минут при 200 градусах.

Помните, что кукуруза в духовке с овощами гармонирует отлично, поэтому, при желании вы можете добавить к ней болгарский перец, помидоры, картофель или любые другие продукты, и запечь всё вместе.

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