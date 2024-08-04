Рассказываем, как жарить котлеты по киевски так, чтобы все ахнули.

Многие украинцы любят котлеты по киевски, но их довольно трудно готовить - во-первых, потому что на это уходит много времени, во-вторых, потому что само формирование котлет и панировка требуют сноровки. В TikTok завирусился рецепт, как сделать вкуснейшие котлеты по киевски в духовке всего за 1 час.

Котлеты по киевски - рецепт с сыром

Ингредиенты:

куриное филе - 2 шт;

крем-сыр "Филадельфия" - 0.5 пачки;

помидор - 1 шт;

сыр "Моцарелла" - 200 гр;

сухари Панко;

растительное и сливочное масло - для смазывания сковороды;

зеленый лук - 2 пера;

чеснок;

соль, перец, паприка;

яйца - 1 шт;

мука.

Запоминайте, как готовить такие котлеты по-киевски в духовке.

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Филе промыть, разделить вдоль на 6 слайсов. Накрыть каждый кусочек пленкой и отбить молотком. Посыпать солью и перцем. Сделать начинку - сыр "Моцарелла" натереть на терке, смешать в емкости с крем-сыром "Филадельфия". Добавить нарезанный зеленый лук и тертый чеснок. Из начинки скатать шарики, выложить на каждый кусочек филе. Рядом положить кусочек свежего помидора. Свернуть филе в рулет, обернуть пищевой пленкой и положить в морозилку.

На данном этапе у вас должно получиться 6 куриных рулетов с начинкой, обернутых пленкой.

Когда рулеты охладятся и будут хорошо держать форму, достать их из морозилки. Разогреть на сковороде растительное и сливочное масло, сделать кляр - яйцо, соль и паприка. С куриного рулета снять пленку, обернуть каждый рулет сначала в муку, потом в кляр, потом снова в муку, в кляр, и только потом в сухари Панко. Обжарить котлеты по киевски из филе на сковороде с двух сторон до образования корочки. Выложить их в форму для запекания, выстланную пергаментом, запекать в духовке 20 минут при 180 градусах.

В комментариях к рецепту некоторые люди писали, что это котлета "Кордон блю", а не по-киевски, однако, для соответствия швейцарскому мясному блюду в котлете должна быть ветчина. Так что, смело можно сказать, что такой рецепт - удачное соединение двух вариантов котлет - и по-киевски, и кордон блю.

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