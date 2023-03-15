Рецепт котлеты по-киевски может отпугнуть своей сложностью, однако уже после первого приготовления вы поймете ложность подобного убеждения.

Впервые о котлетах по киевскому рецепту заговорили еще сто лет назад. С тех пор возникло несколько вариантов его приготовления - как из цельного филе, так и с фарша. Сегодня мы рассмотрим, как готовить ленивые котлеты по-киевски.

Ранее мы рассказывали, чем заменить хлеб в котлетах и как приготовить сочные куриные котлеты.

Котлеты по-киевски из фарша - рецепт, который осилит любой

Чтобы приготовить котлеты по-киевски, нам нужно взять:

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куриный фарш - 700 г;

сливочное масло - 100 г;

муку - 4 ст.л;

панировочные сухари - 6 ст. л;

яйца - 2 шт;

растительное масло - 400 мл;

укроп - пучок;

соль/перец - по вкусу.

Размягченное масло смешиваем с зеленью и солим. Формируем продолговатый брусок длиной около 18 см на пищевой пленке и убираем в морозилку. Фарш приправляем специями и вымешиваем до однородности. Делим его на четыре части. Яйца взбиваем с солью, на отдельные тарелки высыпаем панировку и муку.

Масло разрезаем на четыре куска. Из фарша формируем котлету, в центр которой выкладываем масляную начинку. Затем ее нужно обвалять в муке, яйцах и панировке. Потом снова обмакиваем котлету в яичную смесь и панировку. Сразу отправляем полуфабрикат жариться на сковородке до золотистости. Подавать мясное блюдо лучше всего горячим.

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