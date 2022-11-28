Какое мясо готовить на Новый 2023 год и какие блюда не ударят по карману - узнайте в материале УНИАН.

Мясные блюда - обязательный атрибут новогоднего стола, так как покровитель года Кролик (Кот) будет рад подобным угощениям. Главное правило - не готовить крольчатину, иначе покровитель года обидится и не принесет вам счастья. УНИАН расскажет, какие вторые горячие блюда из мяса можно сделать на праздник.

Ранее мы говорили о том, какие новогодние блюда 2023 из рыбы также будут уместными.

Горячие блюда из мяса - запеченная свинина

Свинина - 900 г

Курага - 75 г

Чернослив без косточек - 75 г

Инжир сушёный - 75 г

Соль - 1 ч. л

Перец молотый (смесь перцев) - 1 ч. л

Вино красное сухое - 150 мл

Мёд - 2 ст. л

Масло растительное - 2 ст. л

Сухофрукты залить 500 мл горячей воды, настаивать 10-15 минут, слить воду и обсушить продукты бумажным полотенцем. Разогреть духовку до 180°C. Приготовить глазурь - смешать вино, мед и растительное масло. Мясо вымыть и обсушить бумажными полотенцами, сделать несколько надрезов глубиной 5 см, не прорезая свинину насквозь.

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Натереть мясо солью и перцем, заполнить надрезы сухофруктами. Обвязать свинину бечевкой или кулинарной нитью, переместить мясо в форму для запекания, полить 1\3 глазури. Запекать свинину в духовке 90 минут, через каждые 30 минут обильно смазывая соусом. Подавать мясо к столу, предварительно удалив кулинарную нить.

Блюда с мясом курицы - рулетики с грибами

Куриное филе - 4 шт.

Шампиньоны - 100 г

Сыр - 200 г

Молоко

Приправа

Майонез - 2 ст. л.

Сок половинки лимона

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль

Душистый перец

Измельченный лавровый лист - 1 ч. л.

Куркума - 0,5 ч. л.

Приготовить маринад - смешать майонез, сок лимона, растительное масло, соль, перец, лавровый лист и куркуму. Филе промыть, отбить, смешать с маринадом и дать настояться 30 минут. Шампиньоны промыть, нарезать дольками, сыр нарезать кубиками. На куриное филе выложить шампиньоны и сыр, завернуть рулетом и закрепить зубочистками. Обжарить на сковороде до золотистой корочки с двух сторон, выложить в форму для запекания и залить соусом (молоком со специями). Запекать в духовке 40 минут при 180°C, затем достать, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут. Готовый куриный рулет достать, нарезать кружочками и подавать к столу.

Мягкие блюда из мяса - рулет из фарша

Картофельное пюре - 250 г

Картофельный крахмал - 2 ст. л

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Зелень петрушки рубленая - 2 ст. л

Сыр твердый - 150 г

Чеснок - 1 зубчик

Масло растительное

Манная крупа - 2 ст. л

Мясной фарш - 500 г

Панировочные сухари - 2 ст. л

Соль

Кориандр молотый - 0,5 ч. л

В картофельное пюре добавить 1 ст. ложку петрушки, 1 яйцо, 50г тертого сыра и крахмал, тщательно перемешать. Расстелить пищевую пленку, выложить на нее прямоугольный пласт пюре. Лук и чеснок измельчить, обжарить на растительном масле. В глубокую емкость выложить сырой фарш, лук, чеснок, манную крупу, сухари, кориандр, измельченную петрушку и яйцо. Выложить эту массу сверху на пласт из картофельного пюре. Свернуть рулет с помощью пленки, затем ее убрать, а рулет плотно завернуть в фольгу. Выложить его в кастрюлю с водой и варить на медленном огне 1 час после закипания. Вынуть рулет из воды, остудить, снять фольгу, посыпать блюдо тертым сыром, запекать в духовке 10-15 минут при 200°C.

Печеночный торт с сыром и грецкими орехами

Куриная печень - 400 г

Молоко - 130 мл

Яйца - 2 шт.

Мука - 3 ст. л

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - 2 ст. л

Сыр твёрдый - 150 г

Орехи грецкие - 80 г

Чеснок - 2 зубчика

Майонез - 10 ст. л

Зелень свежая (петрушка и укроп) - 3 веточки

Печень вымыть, избавить от пленок, выложить в глубокую миску. Туда же влить молоко, вбить яйца. Всыпать просеянную муку, соль и перец. Измельчить все ингредиенты блендером, добавить 1 ст.л растительного масла и перемешать. Пожарить из печеночной массы блинчики, сыр натереть на терке, орехи измельчить. Чеснок пропустить через пресс в майонез, перемешать. Собрать печеночный торт - выложить блинчик, смазать его майонезом, затем посыпать сыром и орехами. Так повторять, пока не кончатся ингредиенты. Самый последний блин смазать майонезом, щедро посыпать зеленью и выложить несколько орехов.

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