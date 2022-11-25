Можно ли рыбу на новогодний стол 2023 и как лучше всего ее приготовить - узнайте в материале УНИАН.

На новогодний стол в наступающем году вполне можно запечь или пожарить рыбу - покровителем года будет Кот (он же - Кролик). Астрологи и эзотерики утверждают, что блюда из рыбы понравятся символу года, так что, если вы хотите привлечь удачу - запишите себе простые блюда из рыбы на праздничный стол.

Ранее мы говорили о том, какие горячие блюда на Новый год 2023 лучше всего предложить гостям.

Рецепт блюда из рыбы в духовке с цветной капустой

Филе белой рыбы - 1 кг

Цветная капуста свежая - 1 головка

Лук - 3-4 шт.

Морковь - 1-2 шт.

Помидоры - 1-2 шт.

Молоко - 150 мл

Яйцо - 1 шт.

Сыр твердый - 200 г

Масло растительное - для обжаривания

Духовку разогреть до 180°C, морковь натереть на крупной терке, лук измельчить и обжарить на сковороде 5-7 минут. Выложить слоем на дно формы для запекания. Рыбу вымыть, удалить косточки, нарезать кусками среднего размера и тоже выложить в форму. Посолить, поперчить, поставить в духовку на 15 минут.

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Капусту срезать с кочана, промыть, отварить в подсоленной воде 15 минут. Слить воду, остудить, нарезать мелкими кусочками. В отдельной емкости соединить яйцо и молоко, посолить, поперчить, взбить венчиком. Добавить к ним измельченные помидоры. Достать рыбу из духовки, выложить на нее капусту и залить молочно-яичной смесью. Выложить помидоры, посыпать запеканку тертым сыром. Поставить форму в духовку и запекать 30 минут при 180°C.

Ресторанные блюда из рыбы - треска в сливочном соусе

Треска - 2 тушки общим весом 1,4 кг

Мука для панировки

Приправа для рыбы бессолевая

Соль

Масло горчичное или другое растительное масло

Зелень укропа - 1 пучок

Горчица с зернами - 2 ст. л

Сливки 10-15% - 150 мл

Перец черный молотый

Рыбу вымыть, отрезать плавники и хвост, обсушить тушку бумажными полотенцами. Нарезать рыбу кусочками, посолить и поперчить. Обвалять в муке, обжарить на сливочном масле. В отдельной емкости смешать горчицу, укроп, сливки, соль и перец. Обжаренную треску выложить в форму для запекания, полить соусом. Запекать блюдо в духовке 20 минут при температуре 180°C.

Новогодние рецепты горячих блюд из рыбы - запеченная скумбрия

Скумбрия - 1 шт.

Шампиньоны - 200 г

Лук репчатый - 100 г

Соевый соус - 1,5 ст. л

Томатная паста - 0,5 ст. л

Тимьян сушеный - 0,5 ч. л

Чеснок сушеный - 0,5 ч. л

Сок лимона - 0,5 ст. л

Мёд - 0,5 ст. л

Масло растительное - 30 мл

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Репчатый лук очистить, нарезать кольцами, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Шампиньоны вымыть, нарезать пластинами, добавить к луку и снова жарить 3-4 минуты. Овощи посолить, поперчить, всыпать тимьян и тушить еще 3-4 минуты.

Скумбрию вымыть, удалить плавники, внутренности и хвост, отрезать голову. Промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. В отдельной емкости смешать томатную пасту, соевый соус, мёд, лимонный сок, сушеный чеснок, соль и молотый перец по вкусу.

В емкость выложить рыбу, залить ее 2\3 соуса, оставить мариноваться на 1 час. Разогреть духовку до 180°C, нафаршировать рыбу шампиньонами и переложить в форму для запекания, застеленную пергаментом. Полить оставшимся соусом и запекать в духовке 40-60 минут при 180°C.

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