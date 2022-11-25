На новогодний стол в наступающем году вполне можно запечь или пожарить рыбу - покровителем года будет Кот (он же - Кролик). Астрологи и эзотерики утверждают, что блюда из рыбы понравятся символу года, так что, если вы хотите привлечь удачу - запишите себе простые блюда из рыбы на праздничный стол.
Ранее мы говорили о том, какие горячие блюда на Новый год 2023 лучше всего предложить гостям.
Рецепт блюда из рыбы в духовке с цветной капустой
- Филе белой рыбы - 1 кг
- Цветная капуста свежая - 1 головка
- Лук - 3-4 шт.
- Морковь - 1-2 шт.
- Помидоры - 1-2 шт.
- Молоко - 150 мл
- Яйцо - 1 шт.
- Сыр твердый - 200 г
- Масло растительное - для обжаривания
Духовку разогреть до 180°C, морковь натереть на крупной терке, лук измельчить и обжарить на сковороде 5-7 минут. Выложить слоем на дно формы для запекания. Рыбу вымыть, удалить косточки, нарезать кусками среднего размера и тоже выложить в форму. Посолить, поперчить, поставить в духовку на 15 минут.
Капусту срезать с кочана, промыть, отварить в подсоленной воде 15 минут. Слить воду, остудить, нарезать мелкими кусочками. В отдельной емкости соединить яйцо и молоко, посолить, поперчить, взбить венчиком. Добавить к ним измельченные помидоры. Достать рыбу из духовки, выложить на нее капусту и залить молочно-яичной смесью. Выложить помидоры, посыпать запеканку тертым сыром. Поставить форму в духовку и запекать 30 минут при 180°C.
Ресторанные блюда из рыбы - треска в сливочном соусе
- Треска - 2 тушки общим весом 1,4 кг
- Мука для панировки
- Приправа для рыбы бессолевая
- Соль
- Масло горчичное или другое растительное масло
- Зелень укропа - 1 пучок
- Горчица с зернами - 2 ст. л
- Сливки 10-15% - 150 мл
- Перец черный молотый
Рыбу вымыть, отрезать плавники и хвост, обсушить тушку бумажными полотенцами. Нарезать рыбу кусочками, посолить и поперчить. Обвалять в муке, обжарить на сливочном масле. В отдельной емкости смешать горчицу, укроп, сливки, соль и перец. Обжаренную треску выложить в форму для запекания, полить соусом. Запекать блюдо в духовке 20 минут при температуре 180°C.
Новогодние рецепты горячих блюд из рыбы - запеченная скумбрия
- Скумбрия - 1 шт.
- Шампиньоны - 200 г
- Лук репчатый - 100 г
- Соевый соус - 1,5 ст. л
- Томатная паста - 0,5 ст. л
- Тимьян сушеный - 0,5 ч. л
- Чеснок сушеный - 0,5 ч. л
- Сок лимона - 0,5 ст. л
- Мёд - 0,5 ст. л
- Масло растительное - 30 мл
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Репчатый лук очистить, нарезать кольцами, обжарить на растительном масле 3-4 минуты. Шампиньоны вымыть, нарезать пластинами, добавить к луку и снова жарить 3-4 минуты. Овощи посолить, поперчить, всыпать тимьян и тушить еще 3-4 минуты.
Скумбрию вымыть, удалить плавники, внутренности и хвост, отрезать голову. Промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. В отдельной емкости смешать томатную пасту, соевый соус, мёд, лимонный сок, сушеный чеснок, соль и молотый перец по вкусу.
В емкость выложить рыбу, залить ее 2\3 соуса, оставить мариноваться на 1 час. Разогреть духовку до 180°C, нафаршировать рыбу шампиньонами и переложить в форму для запекания, застеленную пергаментом. Полить оставшимся соусом и запекать в духовке 40-60 минут при 180°C.