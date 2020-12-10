В рулет из белого мяса можно положить любую начинку по вкусу.

Куриное мясо - прекрасный ингредиент для различных рулетов и закусок. Это мясо хорошо заворачивается и легко держит форму. Легкий вкус курицы делает её универсальным продуктом - она отлично сочетается с овощами, грибами, сыром, другими видами мяса и даже с фруктами. Курица хорошо впитывает специи и вкус начинки. Это мяса считается диетическим, а куриный рулет с овощами можно употреблять при любой диете.

Куриные рулеты с овощами, грибами и омлетом

Куриное филе - 500 г.

Шампиньоны - 200 г.

Соль, перец, хмели-сунели.

Морковь - 0,5 шт.

Репчатый лук - 1 шт.

Сладкий перец красный - 0,5 шт.

Рубленый зеленый лук и укроп - 1 ст. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Куриные яйца - 3 шт.

Вода - 50 мл.

Куриное филе нарезать вдоль кусками одинаковой толщины. Хорошо отбить молотком для мяса, посолить, поперчить, посыпать хмели-сунели. Прикрыть пленкой и оставить на 15-20 минут. Нарезать лук, грибы, морковь и перец небольшими кубиками. Обжарить на сковороде до готовности, в конце добавить зелень.

Куриные яйца взбить с солью и водой, пожарить омлет на широкой сковороде с небольшим количеством масла. Омлет нарезать полосками и выложить вместе с овощами и грибами на куриное мясо. Аккуратно завернуть рулетики и скрепить зубочистками. Сложить в форму для запекания, полить растительным маслом. Запекать при 180 градусах 30 минут. Перед подачей вынуть зубочистки и нарезать кружочками.

Куриный рулет с сыром

Куриное филе - 600 г.

Твёрдый сыр - 150 г.

Петрушка, укроп по вкусу.

Майонез - 3 с.л.

Соль, перец черный молотый.

Филе разрезать на большие куски, отбить молотком. Присолить и поперчить каждое филе, добавить любых приправ по желанию. Каждое филе с одной стороны смазать майонезом. Сыр натереть на небольшой терке, выложить на край филе. Добавить к сыру мелко нарезанную зелень. Скрутить рулет и плотно завернуть его в фольгу. Положить на противень и запекать 30 минут при температуре 220 градусов.

Куриные рулеты с овощами в беконе

Куриные грудки - 300 г.

Сливочное масло - 30 г.

Сыр пластинками - 2 шт.

Перец болгарский - 0,5 шт.

Яичные белки - 1 шт.

Приправа для курицы - 1 ч. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Бекон сырокопченый - 150 г.

Оливки зеленые - 6 шт.

Масло растопить в микроволновке. Сухую приправу смешать с растопленным маслом и яичным белком. Куриную грудку разрезать поперек и отбить молотком. Смазать каждый кусок смесью масла и специй. Положить на мясо две оливки, полоску сладкого перца и пластину сыра. По желанию можно добавить любые другие овощи.

Завернуть мясо в рулетики и скрепить зубочисткой. Смазать каждый рулет масляной смесью и завернуть в тонко нарезанный бекон. Емкость для запекания смазать растительным маслом и выложить рулетики. Готовить в микроволновой печи (10 минут в режиме "Микроволны", 800 Вт) или в духовке (20 минут при 180 градусах). Подавать рулетики в нарезанном виде без зубочистки.

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Автор: Екатерина Пулатова