Куриное мясо - прекрасный ингредиент для различных рулетов и закусок. Это мясо хорошо заворачивается и легко держит форму. Легкий вкус курицы делает её универсальным продуктом - она отлично сочетается с овощами, грибами, сыром, другими видами мяса и даже с фруктами. Курица хорошо впитывает специи и вкус начинки. Это мяса считается диетическим, а куриный рулет с овощами можно употреблять при любой диете.
Куриные рулеты с овощами, грибами и омлетом
- Куриное филе - 500 г.
- Шампиньоны - 200 г.
- Соль, перец, хмели-сунели.
- Морковь - 0,5 шт.
- Репчатый лук - 1 шт.
- Сладкий перец красный - 0,5 шт.
- Рубленый зеленый лук и укроп - 1 ст. л.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Куриные яйца - 3 шт.
- Вода - 50 мл.
Куриное филе нарезать вдоль кусками одинаковой толщины. Хорошо отбить молотком для мяса, посолить, поперчить, посыпать хмели-сунели. Прикрыть пленкой и оставить на 15-20 минут. Нарезать лук, грибы, морковь и перец небольшими кубиками. Обжарить на сковороде до готовности, в конце добавить зелень.
Куриные яйца взбить с солью и водой, пожарить омлет на широкой сковороде с небольшим количеством масла. Омлет нарезать полосками и выложить вместе с овощами и грибами на куриное мясо. Аккуратно завернуть рулетики и скрепить зубочистками. Сложить в форму для запекания, полить растительным маслом. Запекать при 180 градусах 30 минут. Перед подачей вынуть зубочистки и нарезать кружочками.
Куриный рулет с сыром
- Куриное филе - 600 г.
- Твёрдый сыр - 150 г.
- Петрушка, укроп по вкусу.
- Майонез - 3 с.л.
- Соль, перец черный молотый.
Филе разрезать на большие куски, отбить молотком. Присолить и поперчить каждое филе, добавить любых приправ по желанию. Каждое филе с одной стороны смазать майонезом. Сыр натереть на небольшой терке, выложить на край филе. Добавить к сыру мелко нарезанную зелень. Скрутить рулет и плотно завернуть его в фольгу. Положить на противень и запекать 30 минут при температуре 220 градусов.
Куриные рулеты с овощами в беконе
- Куриные грудки - 300 г.
- Сливочное масло - 30 г.
- Сыр пластинками - 2 шт.
- Перец болгарский - 0,5 шт.
- Яичные белки - 1 шт.
- Приправа для курицы - 1 ч. л.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Бекон сырокопченый - 150 г.
- Оливки зеленые - 6 шт.
Масло растопить в микроволновке. Сухую приправу смешать с растопленным маслом и яичным белком. Куриную грудку разрезать поперек и отбить молотком. Смазать каждый кусок смесью масла и специй. Положить на мясо две оливки, полоску сладкого перца и пластину сыра. По желанию можно добавить любые другие овощи.
Завернуть мясо в рулетики и скрепить зубочисткой. Смазать каждый рулет масляной смесью и завернуть в тонко нарезанный бекон. Емкость для запекания смазать растительным маслом и выложить рулетики. Готовить в микроволновой печи (10 минут в режиме "Микроволны", 800 Вт) или в духовке (20 минут при 180 градусах). Подавать рулетики в нарезанном виде без зубочистки.
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