Долма - это аппетитное мясо с овощами и рисом в виноградных листьях.

Долма - это традиционное блюдо восточной кухни, которое очень популярно у украинских хозяек. Представляет собой завернутую в виноградные листья начинку, чаще всего фарш с рисом. В начале лета появляются свежие виноградные листья, которые идеально подходят для домашней долмы.

Классическая хурма с фаршем

Листья виноградные - 300 г.

Фарш мясной - 1 кг.

Круглый рис - 1 стак.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Соль, специи по вкусу.

Кинза, петрушка, укроп, мята и другая зелень по вкусу.

Сметана - 400 г.

Листья винограда промыть, удалить хвостики. Залить листья кипятком на 5 минут. Для начинки смешать в миске фарш, рис, измельченный чеснок и лук, зелень, соль и специи. Вымесить фарш до однородности.

В большой кастрюле выстлать дно несколькими виноградными листьями, чтобы долма не пригорела. В остальные листья завернуть начинку. На один лист понадобится примерно столовая ложка фарша. Долму плотно выложить в кастрюлю швом вниз. Залить кипяток в кастрюлю и полностью покрыть долму. Подсолить воду. Готовить под крышкой 1 час на маленьком огне.

Подавать долму горячей, полив сметаной.

Долма с булгуром и брынзой

Булгур - 200 г.

Брынза или фета - 200 г.

Виноградные листья - 150 г.

Мята - 3 веточки.

Корица молотая - щепотка.

Соль, перец по вкусу.

Булгур отварить до готовности и слегка остудить. Брынзу размять вилкой, а мяту мелко порубить. Смешать брынзу, булгур и мяту. Поперчить и добавить корицу. При необходимости посолить. Виноградные листья залить кипятком на 10 минут. Завернуть начинку в лимонные листья. Сбрызнуть лимонным соком и подавать.

Вас также могут заинтересовать новости: