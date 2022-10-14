Не знаете, что приготовить из кабачков? Попробуйте голубцы! Это - настоящая вкуснятина, которая не оставит равнодушными даже детей и приверед.
Как вкусно приготовить кабачки, читайте на УНИАН.
- Голубцы из кабачков на сковороде
- Голубцы из кабачков с фаршем в духовке
- Ленивые голубцы из кабачков
- Овощные голубцы с кабачками
Голубцы из кабачков на сковороде
Голубцы из кабачков получаются даже вкуснее, чем обычные голубцы из капусты. Для приготовления вам понадобятся:
- 2-3 молодых кабачка,
- около 250 граммов фарша,
- 0,5 стакана риса,
- 1 луковица и соль с перцем по вкусу.
Для заливки возьмите 2 столовые ложки томатной пасты и столько же сметаны, 0,5 стакана воды и специи по вкусу.
Промойте кабачки и нарежьте их тонкими слайсами, широкие и ровные слайсы нужно оставить для фарширования, а тонкие или порванные стоит оставить для начинки. Полоски кабачков, которые подойдут для скручивания, нужно пересыпать солью, уложить их друг на друга и оставить в дуршлаге, чтобы с них стек сок.
Начинка для голубцов из кабачков готовится очень просто. В фарш нужно добавить мелко порезанный лук и соль с перцем. Туда же добавляйте промытый рис и хорошо вымешайте полученную смесь. Затем стоит мелко нарезать те кусочки и слайсы кабачков, которые не подойдут для фарширования. Их также нужно добавить к фаршу.
Осталось сделать голубцы - выкладывайте слайсы на плоскую поверхность. На край кабачков нужно поместить немного начинки и просто скрутить слайс в виде рулетика. Их перекладывайте в сковороду, обязательно нужно класть рулетики "швом" вниз.
После этого ставьте скороводу на огонь, смазывать дно маслом не обязательно, кабачки и фарш дадут достаточно жидкости. Пока голубцы начинают томиться, сделайте заливку. Смешайте сметану с томатной пастой и водой, а также добавьте специи. Полученную заливку нужно вылить на голубцы. Затем накрывайте сковороду крышкой и тушите голубцы около 40 минут на маленьком огне. После этого нужно выключить огонь и оставить кабачковые голубцы протомиться под крышкой еще на 10 минут.
Готовые голубцы посыпайте зеленью и подавайте к столу.
Голубцы из кабачков с фаршем в духовке
Рецепт голубцов из кабачков в духовке очень схож с рецептом такой же вкуснятины на сковородке. Единственная разница - рулетики с фаршем нужно укладывать в форму для запекания, после чего томить их в духовке около 35 минут при 180 градусах под фольгой или крышкой. Затем их нужно довести до готовности, пропекая без крышки и фольги еще около 20 минут. Голубцы из кабачков в духовке получаются очень вкусными.
Кстати, аналогичным методом готовятся и голубцы из кабачков в мультиварке. Важно лишь выбрать правильный режим. Отлично подойдет "тушение".
Ленивые голубцы из кабачков
Если вы не хотите "заморачиваться" со слайсами и рулетиками, рецепт ленивых голубцов из кабачка вам точно понравится. Для приготовления возьмите:
- 500 гр. фарша,
- 400 гр. капусты,
- 200 гр. кабачков,
- 150 гр. риса,
- 2 луковицы,
- 2 моркови,
- 70 гр. томатной пасты,
- 150 гр. сметаны,
- соль и перец по вкусу.
Нарежьте лук, натрите морковь и начните их пассировать на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Затем нашинкуйте капусту и залейте ее кипятком на 10 минут. После этого капусту нужно отжать и добавить к ней нарезанные кабачки, отваренный рис и яйцо с половиной пассированной смеси из лука и моркови. Затем туда же добавьте фарш и соль с перцем, все это нужно хорошо перемешать.
Затем приготовьте заливку: смешайте томатную пасту и сметану с 300 гр. воды, добавьте соль. Из смеси фарша с кабачками и капустой сформируйте "голубцы" - небольшие котлетки одинакового размера. Далее уложите их в форму для запекания, засыпьте оставшейся пассированной смесью из лука и моркови, и залейте водой с пастой и сметаной. Накройте форму фольгой и отправьте голубцы запекаться в духовке при температуре 190 градусов на 45 минут. После этого блюдо готово к подаче на стол, вкуснятина из кабачков вас приятно удивит!
Овощные голубцы с кабачками
Если вы любите голубцы, но не хотите добавлять в них фарш, этот рецепт вам отлично подойдет. Для приготовления возьмите:
- 1 молодую капусту,
- 1 стакан риса,
- 2-3 кабачка,
- 1 морковь,
- 1 сладкий перец,
- 2 луковицы,
- 1 стакан томатного соуса,
- лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Снимите с капусты верхние листья, вырежите кочерыжку. Проварите капусту около 30 минут, а в это время отварите рис, начистите и нарежьте все остальные овощи. Начните обжаривать лук, добавьте морковь, а затем кабачки и сладкий перец, прожарьте все это, затем добавьте к овощам рис.
Капусту нужно остудить и разобрать на листья, из которых вырежьте утолщенную часть. Приступайте к заворачиванию голубцов. На широкую часть листа выкладывайте около одной столовой ложки начинки и плотно заворачивайте. Затем выкладывайте голубцы в кастрюлю с толстым дном, заливайте их двумя стаканами кипятка и тушите на слабом огне около 30 минут. После этого овощные голубцы из кабачка нужно залить разбавленным водой томатным соусом и протушить все это еще около 20 минут.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, когда солить и как заправлять салат.