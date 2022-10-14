Из кабачков можно готовить не только оладьи.

Не знаете, что приготовить из кабачков? Попробуйте голубцы! Это - настоящая вкуснятина, которая не оставит равнодушными даже детей и приверед.

Как вкусно приготовить кабачки, читайте на УНИАН.

Голубцы из кабачков на сковороде

Голубцы из кабачков получаются даже вкуснее, чем обычные голубцы из капусты. Для приготовления вам понадобятся:

Видео дня

2-3 молодых кабачка,

около 250 граммов фарша,

0,5 стакана риса,

1 луковица и соль с перцем по вкусу.

Для заливки возьмите 2 столовые ложки томатной пасты и столько же сметаны, 0,5 стакана воды и специи по вкусу.

Промойте кабачки и нарежьте их тонкими слайсами, широкие и ровные слайсы нужно оставить для фарширования, а тонкие или порванные стоит оставить для начинки. Полоски кабачков, которые подойдут для скручивания, нужно пересыпать солью, уложить их друг на друга и оставить в дуршлаге, чтобы с них стек сок.

Начинка для голубцов из кабачков готовится очень просто. В фарш нужно добавить мелко порезанный лук и соль с перцем. Туда же добавляйте промытый рис и хорошо вымешайте полученную смесь. Затем стоит мелко нарезать те кусочки и слайсы кабачков, которые не подойдут для фарширования. Их также нужно добавить к фаршу.

Осталось сделать голубцы - выкладывайте слайсы на плоскую поверхность. На край кабачков нужно поместить немного начинки и просто скрутить слайс в виде рулетика. Их перекладывайте в сковороду, обязательно нужно класть рулетики "швом" вниз.

После этого ставьте скороводу на огонь, смазывать дно маслом не обязательно, кабачки и фарш дадут достаточно жидкости. Пока голубцы начинают томиться, сделайте заливку. Смешайте сметану с томатной пастой и водой, а также добавьте специи. Полученную заливку нужно вылить на голубцы. Затем накрывайте сковороду крышкой и тушите голубцы около 40 минут на маленьком огне. После этого нужно выключить огонь и оставить кабачковые голубцы протомиться под крышкой еще на 10 минут.

Готовые голубцы посыпайте зеленью и подавайте к столу.

Голубцы из кабачков с фаршем в духовке

Рецепт голубцов из кабачков в духовке очень схож с рецептом такой же вкуснятины на сковородке. Единственная разница - рулетики с фаршем нужно укладывать в форму для запекания, после чего томить их в духовке около 35 минут при 180 градусах под фольгой или крышкой. Затем их нужно довести до готовности, пропекая без крышки и фольги еще около 20 минут. Голубцы из кабачков в духовке получаются очень вкусными.

Кстати, аналогичным методом готовятся и голубцы из кабачков в мультиварке. Важно лишь выбрать правильный режим. Отлично подойдет "тушение".

Ленивые голубцы из кабачков

Если вы не хотите "заморачиваться" со слайсами и рулетиками, рецепт ленивых голубцов из кабачка вам точно понравится. Для приготовления возьмите:

500 гр. фарша,

400 гр. капусты,

200 гр. кабачков,

150 гр. риса,

2 луковицы,

2 моркови,

70 гр. томатной пасты,

150 гр. сметаны,

соль и перец по вкусу.

Нарежьте лук, натрите морковь и начните их пассировать на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Затем нашинкуйте капусту и залейте ее кипятком на 10 минут. После этого капусту нужно отжать и добавить к ней нарезанные кабачки, отваренный рис и яйцо с половиной пассированной смеси из лука и моркови. Затем туда же добавьте фарш и соль с перцем, все это нужно хорошо перемешать.

Затем приготовьте заливку: смешайте томатную пасту и сметану с 300 гр. воды, добавьте соль. Из смеси фарша с кабачками и капустой сформируйте "голубцы" - небольшие котлетки одинакового размера. Далее уложите их в форму для запекания, засыпьте оставшейся пассированной смесью из лука и моркови, и залейте водой с пастой и сметаной. Накройте форму фольгой и отправьте голубцы запекаться в духовке при температуре 190 градусов на 45 минут. После этого блюдо готово к подаче на стол, вкуснятина из кабачков вас приятно удивит!

Овощные голубцы с кабачками

Если вы любите голубцы, но не хотите добавлять в них фарш, этот рецепт вам отлично подойдет. Для приготовления возьмите:

1 молодую капусту,

1 стакан риса,

2-3 кабачка,

1 морковь,

1 сладкий перец,

2 луковицы,

1 стакан томатного соуса,

лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Снимите с капусты верхние листья, вырежите кочерыжку. Проварите капусту около 30 минут, а в это время отварите рис, начистите и нарежьте все остальные овощи. Начните обжаривать лук, добавьте морковь, а затем кабачки и сладкий перец, прожарьте все это, затем добавьте к овощам рис.

Капусту нужно остудить и разобрать на листья, из которых вырежьте утолщенную часть. Приступайте к заворачиванию голубцов. На широкую часть листа выкладывайте около одной столовой ложки начинки и плотно заворачивайте. Затем выкладывайте голубцы в кастрюлю с толстым дном, заливайте их двумя стаканами кипятка и тушите на слабом огне около 30 минут. После этого овощные голубцы из кабачка нужно залить разбавленным водой томатным соусом и протушить все это еще около 20 минут.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, когда солить и как заправлять салат.

Вас также могут заинтересовать новости: