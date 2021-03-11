У данного блюда просто невероятный аромат и насыщенный вкус.

Бигос, или бигус – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в бигос добавляют разнообразные мясные ингредиенты, копчености, сухофрукты и алкоголь.

Чтобы бигос настоялся и его вкус стал особенно насыщенным, блюдо принято готовить заранее.

Бигус со свиными ребрами

Капуста свежая - 800 г

Капуста квашеная - 500 г

Свиные ребра - 500-800 г

Грудинка свиная копченая (или любые другие копчености) - 300 г

Лук репчатый (среднего размера) - 200 г

Чернослив без косточек - 150-200 г

Томатная паста - 1 ст. л.

Вино красное сухое или полусухое (можно заменить бульоном или водой) - 200 г

Лавровый лист - 1 шт.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Сахар - 2 ч. л.

Свиные ребрышки нарезать порционными кусочками. Обжарить их до румяности в хорошо разогретой посуде с толстыми стенками и дном. Масло можно не использовать, если посуда с хорошим антипригарным покрытием.

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Лук нарезать кубиками. Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками.

Когда свиные ребрышки немного подрумянятся, добавить к ним лук и грудинку. Перемешать.

Чернослив нарезать кусочками. Добавить его и томатную пасту к мясу, перемешать.

Свежую капусту нашинковать, добавить к мясу. Примерно через 5 минут добавить квашеную капусту, перемешать. Если квашеная капуста очень кислая, то перед добавлением ее надо промыть.

Добавить лавровый лист и черный молотый перец. Залить блюдо вином. Все утрамбовать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне 60 минут. Если жидкость будет сильно выкипать, можно влить немного воды. В течение приготовления несколько раз перемешать.

Посолить и добавить сахар по вкусу. Снова накрыть крышкой и томить бигус еще минимум 30 минут. В общем чем дольше он тушится, тем вкуснее будет.

Бигос с говядиной и копченостями

Капуста белокочанная свежая - 700 г

Капуста квашеная - 500 г

Говядина - 400 г

Грудинка копченая - 300 г

Свинина - 400 г

Колбаса копченая - 200 г

Вино белое сухое - 1 ст.

Морковь - 1-2 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Тмин

Кориандр

Черный перец молотый

Перец душистый

Томатная паста - 3 ст. л.

Чернослив - 5-6 шт.

Лук репчатый - 3 шт.

Сахар - 0,5 ч. л.

Соль

Нарезать грудинку небольшими кубиками. Бросить в разогретый котелок и немного вытопить сала.

Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Все обжарить в котелке.

Мясо нарезать небольшими кусочками. Добавить к обжаренному луку и тушить 20-30 минут почти до готовности.

Томатную пасту развести вином и добавить в котелок.

Белокочанную капусту нашинковать, немного посолить и помять руками. Добавить в котелок.

Квашеную капусту можно промыть. Добавить ее в котелок, закрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30 минут.

Чернослив, предварительно замоченный и хорошо промытый, нарезать на небольшие брусочки. Добавить его в котелок и хорошо перемешать.

Приправить специями, посолить по вкусу, добавить сахар.

Колбасу нарезать кружочками и добавить в котелок. Тушить на среднем огне еще 30-50 минут. При необходимости можно добавлять воды. Перед выключением добавить чеснок.

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Автор: УНИАН