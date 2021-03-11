Бигос, или бигус – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в бигос добавляют разнообразные мясные ингредиенты, копчености, сухофрукты и алкоголь.
Чтобы бигос настоялся и его вкус стал особенно насыщенным, блюдо принято готовить заранее.
Бигус со свиными ребрами
- Капуста свежая - 800 г
- Капуста квашеная - 500 г
- Свиные ребра - 500-800 г
- Грудинка свиная копченая (или любые другие копчености) - 300 г
- Лук репчатый (среднего размера) - 200 г
- Чернослив без косточек - 150-200 г
- Томатная паста - 1 ст. л.
- Вино красное сухое или полусухое (можно заменить бульоном или водой) - 200 г
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Сахар - 2 ч. л.
Свиные ребрышки нарезать порционными кусочками. Обжарить их до румяности в хорошо разогретой посуде с толстыми стенками и дном. Масло можно не использовать, если посуда с хорошим антипригарным покрытием.
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Лук нарезать кубиками. Копченую грудинку нарезать небольшими кусочками.
Когда свиные ребрышки немного подрумянятся, добавить к ним лук и грудинку. Перемешать.
Чернослив нарезать кусочками. Добавить его и томатную пасту к мясу, перемешать.
Свежую капусту нашинковать, добавить к мясу. Примерно через 5 минут добавить квашеную капусту, перемешать. Если квашеная капуста очень кислая, то перед добавлением ее надо промыть.
Добавить лавровый лист и черный молотый перец. Залить блюдо вином. Все утрамбовать, накрыть крышкой и тушить на умеренном огне 60 минут. Если жидкость будет сильно выкипать, можно влить немного воды. В течение приготовления несколько раз перемешать.
Посолить и добавить сахар по вкусу. Снова накрыть крышкой и томить бигус еще минимум 30 минут. В общем чем дольше он тушится, тем вкуснее будет.
Бигос с говядиной и копченостями
- Капуста белокочанная свежая - 700 г
- Капуста квашеная - 500 г
- Говядина - 400 г
- Грудинка копченая - 300 г
- Свинина - 400 г
- Колбаса копченая - 200 г
- Вино белое сухое - 1 ст.
- Морковь - 1-2 шт.
- Чеснок - 2 зуб.
- Тмин
- Кориандр
- Черный перец молотый
- Перец душистый
- Томатная паста - 3 ст. л.
- Чернослив - 5-6 шт.
- Лук репчатый - 3 шт.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Соль
Нарезать грудинку небольшими кубиками. Бросить в разогретый котелок и немного вытопить сала.
Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Все обжарить в котелке.
Мясо нарезать небольшими кусочками. Добавить к обжаренному луку и тушить 20-30 минут почти до готовности.
Томатную пасту развести вином и добавить в котелок.
Белокочанную капусту нашинковать, немного посолить и помять руками. Добавить в котелок.
Квашеную капусту можно промыть. Добавить ее в котелок, закрыть крышкой и тушить на небольшом огне 30 минут.
Чернослив, предварительно замоченный и хорошо промытый, нарезать на небольшие брусочки. Добавить его в котелок и хорошо перемешать.
Приправить специями, посолить по вкусу, добавить сахар.
Колбасу нарезать кружочками и добавить в котелок. Тушить на среднем огне еще 30-50 минут. При необходимости можно добавлять воды. Перед выключением добавить чеснок.
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