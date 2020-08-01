По-одесски иронично и по-грузински колоритно: известный одесский ресторатор Либкин делится рецептом аджапсандали (видео)

Кулинарный эксперт расскажет легенду появления аджапсандали, и чем это блюдо отличается от рататуя.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире готовит традиционное кавказское блюдо - аджапсандали.

Помогает ему главный редактор и руководитель проекта Forbes Ukraine Владимир Федорин.

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Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

"В переводе слово «аджапсандали» означает «какая ты восхитительная». Блюдо с таким названием обязано было попасть на прямой эфир к двум мужчинам — возможно, немного грузинам и точно одесситам. Помогает мне в этом Владимир Федорин. Мы оба коренные одесситы, так что будет по-одесски иронично, оптимистично и атмосферно. Мы оба любим традиционную грузинскую кухню, так что расскажем вам легенду появления аджапсандали и чем это блюдо отличается от рататуя. Мы оба восхищаемся вкусной едой и красивыми женщинами, так что эфир традиционно пройдет в ресторане «Дача»", - сообщил Либкин.

Подавать блюдо гостям начнут с 12:30. Все желающие могут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Отметим, аджапсандали - блюдо кавказской, грузинской, абхазской, азербайджанской, армянской кухни, также встречается в кухнях среднеазиатских тюркских народов. Готовится из обязательных ингредиентов: баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, пучок кинзы, базилик, растительное масло и соль, перец по вкусу. Иногда добавляются картофель и острый перец. Как правило, берутся некрупные баклажаны, а все сопутствующие продукты берутся в свежем виде.

Ближайший европейский аналог - овощное соте (рататуй), в котором, однако, баклажаны могут не быть основным ингредиентом или отсутствовать вовсе, а также могут использоваться другие пряности.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных Либкин готовил фаршированные перцы вместе с Владиславом и Татьяной Бурдой.

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