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Особенное повседневное блюдо: ресторатор Либкин делится рецептом фаршированных перцев (видео)

11:36, 25 июля 2020
Рецепты
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Савва Либкин делится рецептом фаршированных перцев / фото ua.depositphotos.com

Трансляцию можно посмотреть на личной странице Саввы Либкина в Facebook. УНИАН, являясь информационным партнером, транслирует процесс приготовления в прямом эфире.

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"Готовлю фаршированные перцы. Покажу, как правильно выбрать перец, и какие ингредиенты сделают повседневное блюдо особенным. А еще расскажу о пользе перца, как у него появилось свое божество, почему его называют «болгарским» и какая связь между перцем и шоколадом. Обещаю интересные диалоги с Владом и вкуснейшую сангрию от Тани", - говорит Либкин.

Эфир проходит в ресторане «Дача». Подавать блюдо гостям начнут с 12:30. Все желающие могут задать свои вопросы в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, на прошлых выходных Либкин готовил котлеты из кролика и пюре Беньё.

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