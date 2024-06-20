Острые кабачки по-корейски станут хорошей закуской к основным блюдам.

Пряные и аппетитные кабачки по-корейски точно понравятся любителям острых закусок. Такое блюдо хорошо сочетается с мясными блюдами, овощными рагу, различные запеканками. Зимой этот салат напомнит о теплых летних днях. Рекомендуем готовить его из молодых плодов с мягкими семенами.

Публикуем два потрясающих рецепта - кабачки по-корейски на зиму и быстрый рецепт с коротким сроком хранения.

Кабачки по-корейски на скорую руку

Ингредиенты:

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кабачки - 2 шт. (500 г);

морковь - 1 шт.;

укроп - 200 г;

чеснок - 3 зубчика;

уксус - 1 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

сахар - 2 чайн. л.;

перец чили - 5 г;

паприка молотая - щепотка;

кориандр молотый - щепотка;

соль по вкусу.

Кабачки нарежьте четвертькольцами и выложите в кастрюлю с кипящей водой. Варите 5-7 минут и слейте воду. Морковь натрите на терке для моркови по-корейски, чеснок пропустите через пресс. Перец чили нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.

В большой миске смешайте кабачки, морковь, зелень, чеснок и чили. Добавьте сахар, соль, уксус, подсолнечное масло и все пряности. Специй можно брать больше или меньше по вашему вкусу. Кабачки по-корейски поставьте в холодильник мариновать на 1-2 часа. После этого закуска готова. В холодильнике она хранится не более 2 суток.

Кабачки на зиму по-корейски

Ингредиенты:

кабачки - 3 кг;

морковь - 500 г;

лук - 500 г;

чеснок - 30 зубч.;

подсолнечное масло - 200 мл;

уксус - 180 мл;

сахар - 150 г;

соль - 2 стол. л.;

специи для моркови по-корейски - 30 г.

Сначала подготовьте банки - промойте с содой, простерилизуйте в духовке или микроволновке, прокипятите крышки.

Кабачки промойте и очистите от кожуры, натрите на терке для моркови по-корейски. Морковь также почистите и натрите на терке, смешайте с кабачками. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок пропустите через пресс.

В большой миске смешайте до однородности соль, сахар, масло, уксус и приправу по-корейски. Смесью приправ заправьте овощи, перемешайте и оставьте на 3 часа. За это время кабачки пустят сок и хорошо промаринуются.

Готовую овощную смесь разложите по чистым стерильным банкам. Утрамбуйте смесь ложкой, чтобы не было пустот. Оставьте в каждой банке 2 см свободного места. Накройте, но не закручивайте обработанными крышками.

Поставьте банки в широкую кастрюлю и залейте горячей водой по плечики. Доведите воду до кипения и варите на минимальном огне на 15 минут. За это время салат стерилизуется. Закрутите банки крышками и накройте одеялом до полного остывания, а затем переставьте в темное прохладное место.

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