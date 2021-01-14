Этот салат своим оформлением напоминает легкое и воздушное платье невесты.

Салат "Невеста" – очень вкусная и красивая закуска, выложенная слоями. Верхний белоснежный слой из яичного белка своим видом напоминает легкое и воздушное платье невесты, отсюда и его название.

Салат "Невеста"

Грудинка куриная - 250 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 20 г

Картофель - 1 шт.

Сырок плавленый - 1 шт.

Вода - 1 ст. л.

Уксус - 1 ст. л.

Майонез - 80 г

Зелень - 1 пучок

Лук нарезать мелкими кубиками. В воду влить уксус и выложить лук. Оставить на 10 минут.

Читайте такжеЯркий салат "Подсолнух": как приготовить вкусное блюдоВыложить на блюдо вареное куриное филе, нарезанное на кусочки. Сделать сетку из майонеза. Сверху выложить лук, сделать майонезную сетку.

Далее выложить натертый на крупной терке вареный картофель, смазать майонезом.

Натереть куриные желтки, плавленый сыр, куриные белки – последний слой. Каждый слой промазать майонезом. Украсить салат зеленью и цветочками из моркови.

Салат "Невеста" с орехами

Куриное филе - 400 г

Орехи грецкие - 100 г

Сыр плавленый - 2 шт.

Картофель - 200 г

Яйца - 5 шт.

Майонез - 200 г

Лук - 1 шт.

Вода (кипяток) - 100 мл

Уксус 9% - 2 ст. л.

Сахар - 1 ч. л.

Первым делом следует замариновать лук. Для этого к мелко нарезанному луку добавить кипяток, уксус и сахар. Оставить на 15 минут.

Далее можно собирать салат. Первым слоем выложить нарезанное кубиками отварное куриное филе. Сверху сделать сеточку из майонеза.

Второй слой – маринованный лук, с которого надо слить всю жидкость. Сверху смазать майонезом. Третьим слоем выложить натертый на крупной терке отварной картофель. Смазать майонезом.

Далее идут измельченные грецкие орехи. Слой майонеза. Пятый слой – яичные желтки, натертые на мелкой терке и смазанные майонезом.

Шестым слоем выложить натертый на крупной терке плавленый сыр. Смазать майонезом. Последний слой – яичные белки, натертые на крупной терке. Отправить салат в холодильник на 2 часа, затем можно подавать его к столу.

Салат "Невеста" с курицей и грибами

Копченая курица - 300 г

Картофель - 300 г

Куриные яйца - 3 шт.

Шампиньоны - 400 г

Лук - 100 г

Майонез - 200 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Первым делом нужно вкрутую сварить яйца. Также положить варить картошку в мундире после закипания немного посолить. Очистить картофель и яйца.

Читайте такжеСочный подчеревок в духовке: как приготовить ароматное запеченное сало с прослойками мясаШампиньоны тщательно помыть и нарезать пластинками. Выложить их на сковороду и жарить без добавления растительного масла – сначала должна уйти вся вода из грибов. Когда воды совсем не останется, влить масло и жарить грибы до готовности.

Лук нарезать мелкими кубиками и добавить к грибам, все жарить до готовности. Немного посолить.

Выложить на тарелку формовочное кольцо и первый слой – натертый на крупной терке картофель. Сверху сделать сеточку майонеза.

Второй слой - порезанная кубиком копченая курица, сверху снова сеточка майонеза.

Третьим слоем идут натертые на мелкой терке желтки, их майонезом смазывать не нужно. На желтки выложить слой жареных грибов с луком. Сверху - сеточка майонеза.

Заключительный слой - натертые на мелкой терке белки. Снять формовочное кольцо и отправить салат в холодильник на несколько часов, чтобы настоялся.

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Автор: УНИАН