Салат "Днестр" – простой праздничный салатик, основными компонентами которого являются капуста, колбаса и горошек. Его приготовление занимает минимум времени.
Салат "Днестр"
- Капуста белокочанная - 500 г
- Колбаса копченая - 200 г
- Горошек консервированный - 300 г
- Майонез - по вкусу
- Соль - по вкусу
С горошка слить воду, капусту помыть, колбасу очистить от кожуры.
Читайте такжеРизотто с овощами: как приготовить вкусное блюдоКапусту мелко нашинковать в большую миску, посыпать солью. Руками хорошенько перетереть капусту, чтобы она пустила сок и стала более мягкой.
Брусочками нарезать колбасу.
Смешать колбасу и капусту. Туда же добавить горошек. Заправить майонезом и перемешать. Салат "Днестр" готов для подачи к столу.
Салат "Днестровский" с кукурузой
- Капуста белокочанная - 180 г
- Колбаса копченая - 70 г
- Кукуруза консервированная - 80 г
- Огурцы свежие - 70 г
- Укроп - 2 г
- Майонез - 70 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Капусту нарезать полосками. То же самое сделать с копченой колбасой и свежими огурцами.
Сложить в емкость капусту, колбасу и огурцы. Добавить кукурузу. Заправить салат майонезом и добавить специи по вкусу.
Перемешать салат, дать ему настояться в холодильнике 15 минут. Подавать салатик к столу лучше всего, присыпав мелко рубленым укропом.
Салат "Днестр" с пекинской капустой
- Капуста пекинская - 300 г
- Яйцо куриное (сваренное вкрутую) - 4 шт.
- Лук зеленый - 2 ст. л.
- Укроп - 1 ст. л.
- Горошек (консервированный) - 4 ст. л.
- Колбаса (сырокопченая) - 100 г (70 г для салата + 30 г для украшения)
- Майонез - 4 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
Капусту нарезать тонкими полосками. Так же нарезать колбасу для салата.
Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдСваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке. Одно оставить для украшения.
Добавить в капусту колбасу, лук, укроп, горошек и яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез и перемешать.
Для красивой подачи салат можно поместить в кулинарное кольцо, установленное на лист зеленого салата. Сверху посыпать тертым на мелкой терке желтком, украсить фигурно нарезанным яйцом, горошком и зеленью.
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