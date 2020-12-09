Рецепт салата Днестр / фото mom-story.com

Салат "Днестр" – простой праздничный салатик, основными компонентами которого являются капуста, колбаса и горошек. Его приготовление занимает минимум времени.

Салат "Днестр"

  • Капуста белокочанная - 500 г
  • Колбаса копченая - 200 г
  • Горошек консервированный - 300 г
  • Майонез - по вкусу
  • Соль - по вкусу

С горошка слить воду, капусту помыть, колбасу очистить от кожуры.

Читайте такжеРизотто с овощами: как приготовить вкусное блюдоКапусту мелко нашинковать в большую миску, посыпать солью. Руками хорошенько перетереть капусту, чтобы она пустила сок и стала более мягкой.

Брусочками нарезать колбасу.

Смешать колбасу и капусту. Туда же добавить горошек. Заправить майонезом и перемешать. Салат "Днестр" готов для подачи к столу.

Салат "Днестровский" с кукурузой

  • Капуста белокочанная - 180 г
  • Колбаса копченая - 70 г
  • Кукуруза консервированная - 80 г
  • Огурцы свежие - 70 г
  • Укроп - 2 г
  • Майонез - 70 г
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Капусту нарезать полосками. То же самое сделать с копченой колбасой и свежими огурцами.

Сложить в емкость капусту, колбасу и огурцы. Добавить кукурузу. Заправить салат майонезом и добавить специи по вкусу.

Перемешать салат, дать ему настояться в холодильнике 15 минут. Подавать салатик к столу лучше всего, присыпав мелко рубленым укропом.

Салат "Днестр" с пекинской капустой

  • Капуста пекинская - 300 г
  • Яйцо куриное (сваренное вкрутую) - 4 шт.
  • Лук зеленый - 2 ст. л.
  • Укроп - 1 ст. л.
  • Горошек (консервированный) - 4 ст. л.
  • Колбаса (сырокопченая) - 100 г (70 г для салата + 30 г для украшения)
  • Майонез - 4 ст. л.
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу

Капусту нарезать тонкими полосками. Так же нарезать колбасу для салата.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдСваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке. Одно оставить для украшения.

Добавить в капусту колбасу, лук, укроп, горошек и яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез и перемешать.

Для красивой подачи салат можно поместить в кулинарное кольцо, установленное на лист зеленого салата. Сверху посыпать тертым на мелкой терке желтком, украсить фигурно нарезанным яйцом, горошком и зеленью.

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Автор: УНИАН