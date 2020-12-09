Такой салат - замечательная идея для повседневного обеда или ужина.

Салат "Днестр" – простой праздничный салатик, основными компонентами которого являются капуста, колбаса и горошек. Его приготовление занимает минимум времени.

Салат "Днестр"

Капуста белокочанная - 500 г

Колбаса копченая - 200 г

Горошек консервированный - 300 г

Майонез - по вкусу

Соль - по вкусу

С горошка слить воду, капусту помыть, колбасу очистить от кожуры.

Читайте такжеРизотто с овощами: как приготовить вкусное блюдоКапусту мелко нашинковать в большую миску, посыпать солью. Руками хорошенько перетереть капусту, чтобы она пустила сок и стала более мягкой.

Брусочками нарезать колбасу.

Смешать колбасу и капусту. Туда же добавить горошек. Заправить майонезом и перемешать. Салат "Днестр" готов для подачи к столу.

Салат "Днестровский" с кукурузой

Капуста белокочанная - 180 г

Колбаса копченая - 70 г

Кукуруза консервированная - 80 г

Огурцы свежие - 70 г

Укроп - 2 г

Майонез - 70 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Капусту нарезать полосками. То же самое сделать с копченой колбасой и свежими огурцами.

Сложить в емкость капусту, колбасу и огурцы. Добавить кукурузу. Заправить салат майонезом и добавить специи по вкусу.

Перемешать салат, дать ему настояться в холодильнике 15 минут. Подавать салатик к столу лучше всего, присыпав мелко рубленым укропом.

Салат "Днестр" с пекинской капустой

Капуста пекинская - 300 г

Яйцо куриное (сваренное вкрутую) - 4 шт.

Лук зеленый - 2 ст. л.

Укроп - 1 ст. л.

Горошек (консервированный) - 4 ст. л.

Колбаса (сырокопченая) - 100 г (70 г для салата + 30 г для украшения)

Майонез - 4 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Капусту нарезать тонкими полосками. Так же нарезать колбасу для салата.

Читайте такжеМеню на Новый год 2021: что приготовить на праздничный стол – идеи блюдСваренные вкрутую яйца натереть на крупной терке. Одно оставить для украшения.

Добавить в капусту колбасу, лук, укроп, горошек и яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез и перемешать.

Для красивой подачи салат можно поместить в кулинарное кольцо, установленное на лист зеленого салата. Сверху посыпать тертым на мелкой терке желтком, украсить фигурно нарезанным яйцом, горошком и зеленью.

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Автор: УНИАН