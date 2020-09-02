Такой салат прекрасно разнообразит зимний рацион.

Салат из баклажанов – пикантный и оригинальный вид заготовок на зиму.

Существует много способов приготовления такого салата. Вместе с баклажанами, в частности, в заготовку могут входить любые овощи и ингредиенты: болгарский перец, помидоры, кабачки, лук, морковь, фасоль, вареный рис.

Салат из баклажанов "Десятка"

Баклажаны - 10 шт.

Болгарский перец - 10 шт.

Лук репчатый - 10 шт.

Помидоры - 10 шт.

Чеснок - 10 зубчиков

Уксус 9% - 5 ст. л.

Растительное масло - 200 мл

Сахар - 2 ст. л.

Соль - 2 ч. л.

Салат имеет такое название из-за того, что для него берется ровно по десять штук разных овощей.

Очистить лук, у баклажанов срезать плодоножки. Перец разрезать пополам и удалить сердцевину с семенами. Почистить десять зубчиков чеснока. Все хорошо помыть и высушить.

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В большую кастрюлю с толстым дном налить масло.

Баклажаны нарезать пластинками по 0,5-1 см толщиной. Выложить круги баклажанов в кастрюлю с маслом и добавить соль и сахар, чтобы они пустили сок.

Лук нарезать полукольцами. Выложить на баклажаны.

Далее выложить слой перца, нарезанного полосками или полукольцами.

При желании можно снять кожицу с помидоров. Для этого следует сделать на помидоре неглубокий крестообразный надрез. Потом опустить помидор на пару секунд сначала в кипящую воду, а затем в холодную. После этого кожура легко снимается.

Разрезать помидоры на 6-8 частей. Выложить их следующим слоем в кастрюлю. Положить кастрюлю на средний огонь, до закипания.

После закипания сделать медленный огонь и варить 20-30 минут, несколько раз при этом аккуратно перемешивая салат. Затем добавьте нарезанный чеснок и уксус, поварите еще 5 минут.

Тем временем нужно подготовить банки. Помыть их с содой и простерилизовать удобным способом. Разложить горячий салат по банкам и закатать крышками. Перевернуть банки верх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Салат из баклажанов "Тещин язык"

Баклажаны - 2 кг

Болгарский перец - 0,5 кг

Помидоры - 2 кг

Перец острый стручковый - 2 шт.

Уксус 9% - 0,5 ст.

Чеснок - 12 зубчиков

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 1 ст.

Приготовление заправки. Для этого помидоры и перец болгарский и острый стручковый измельчить с помощью мясорубки. Добавить сахар, соль и уксус. Кипятить все 20-30 минут.

Нарезать баклажаны пластиками по полсантиметра в толщину. Добавить к томатам и перцу. Кипятить еще в течение 15-20 минут, периодически помешивая.

Тем временем простерилизовать банки удобным способом.

Перед завершением варки вбросить измельченный чеснок.

Разложить салат по подготовленным банкам, закрутить. Перевернуть банки и укутать.

Салат с баклажанами по-корейски

Баклажаны - 2 кг

Перец болгарский красный - 0,5 кг

Морковь - 0,5 кг

Лук - 200 г

Чеснок - 1 головка

Для заливки

Масло растительное - 150 мл

Уксус 9% - 100 мл

Соль - 2 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Перец черный молотый-1 ч. л.

Овощи помыть и очистить. Баклажаны порезать кусочками 2х2 см и проварить в подсоленном кипятке около 10 минут (не более). Затем откинуть их на дуршлаг.

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Очистить перец от семян и порезать соломкой. Лук порезать полукольцами, морковь натереть на терке для корейской моркови. Чеснок пропустить через пресс.

Все подготовленные овощи смешать в кастрюле. Подготовить заливку и смешать ее с овощами. Нагреть овощи и тушить их 10 минут, помешивая.

Горячий салат разложить в подготовленные банки и стерилизовать в течение 30 минут. Потом банки закатать.

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Автор: УНИАН