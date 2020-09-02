Салат из баклажанов – пикантный и оригинальный вид заготовок на зиму.
Существует много способов приготовления такого салата. Вместе с баклажанами, в частности, в заготовку могут входить любые овощи и ингредиенты: болгарский перец, помидоры, кабачки, лук, морковь, фасоль, вареный рис.
Салат из баклажанов "Десятка"
- Баклажаны - 10 шт.
- Болгарский перец - 10 шт.
- Лук репчатый - 10 шт.
- Помидоры - 10 шт.
- Чеснок - 10 зубчиков
- Уксус 9% - 5 ст. л.
- Растительное масло - 200 мл
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - 2 ч. л.
Салат имеет такое название из-за того, что для него берется ровно по десять штук разных овощей.
Очистить лук, у баклажанов срезать плодоножки. Перец разрезать пополам и удалить сердцевину с семенами. Почистить десять зубчиков чеснока. Все хорошо помыть и высушить.
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В большую кастрюлю с толстым дном налить масло.
Баклажаны нарезать пластинками по 0,5-1 см толщиной. Выложить круги баклажанов в кастрюлю с маслом и добавить соль и сахар, чтобы они пустили сок.
Лук нарезать полукольцами. Выложить на баклажаны.
Далее выложить слой перца, нарезанного полосками или полукольцами.
При желании можно снять кожицу с помидоров. Для этого следует сделать на помидоре неглубокий крестообразный надрез. Потом опустить помидор на пару секунд сначала в кипящую воду, а затем в холодную. После этого кожура легко снимается.
Разрезать помидоры на 6-8 частей. Выложить их следующим слоем в кастрюлю. Положить кастрюлю на средний огонь, до закипания.
После закипания сделать медленный огонь и варить 20-30 минут, несколько раз при этом аккуратно перемешивая салат. Затем добавьте нарезанный чеснок и уксус, поварите еще 5 минут.
Тем временем нужно подготовить банки. Помыть их с содой и простерилизовать удобным способом. Разложить горячий салат по банкам и закатать крышками. Перевернуть банки верх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Салат из баклажанов "Тещин язык"
- Баклажаны - 2 кг
- Болгарский перец - 0,5 кг
- Помидоры - 2 кг
- Перец острый стручковый - 2 шт.
- Уксус 9% - 0,5 ст.
- Чеснок - 12 зубчиков
- Соль - 2 ст. л.
- Сахар - 1 ст.
Приготовление заправки. Для этого помидоры и перец болгарский и острый стручковый измельчить с помощью мясорубки. Добавить сахар, соль и уксус. Кипятить все 20-30 минут.
Нарезать баклажаны пластиками по полсантиметра в толщину. Добавить к томатам и перцу. Кипятить еще в течение 15-20 минут, периодически помешивая.
Тем временем простерилизовать банки удобным способом.
Перед завершением варки вбросить измельченный чеснок.
Разложить салат по подготовленным банкам, закрутить. Перевернуть банки и укутать.
Салат с баклажанами по-корейски
- Баклажаны - 2 кг
- Перец болгарский красный - 0,5 кг
- Морковь - 0,5 кг
- Лук - 200 г
- Чеснок - 1 головка
Для заливки
- Масло растительное - 150 мл
- Уксус 9% - 100 мл
- Соль - 2 ч. л.
- Сахар - 2 ст. л.
- Перец черный молотый-1 ч. л.
Овощи помыть и очистить. Баклажаны порезать кусочками 2х2 см и проварить в подсоленном кипятке около 10 минут (не более). Затем откинуть их на дуршлаг.
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Очистить перец от семян и порезать соломкой. Лук порезать полукольцами, морковь натереть на терке для корейской моркови. Чеснок пропустить через пресс.
Все подготовленные овощи смешать в кастрюле. Подготовить заливку и смешать ее с овощами. Нагреть овощи и тушить их 10 минут, помешивая.
Горячий салат разложить в подготовленные банки и стерилизовать в течение 30 минут. Потом банки закатать.
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