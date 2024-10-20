Очень аппетитное лечо с кабачками понравится всей семье.

Ароматное лечо с кабачками - идеальная консервация на будущее. В холодный зимний день вас обязательно порадует порция овощей. Блюдо можно подавать как гарнир к основному блюду, закуску или намазку на хлеб. Лечо из кабачков по нашему рецепту получается в меру пикантным и с приятной сладостью.

Лечо из кабачков на зиму

Ингредиенты:

кабачки - 500 г;

помидоры - 4 шт.;

сладкий перец - 500 г;

морковь - 1 шт.;

лук крупный - 1 шт.;

чеснок - 1 зубч.;

подсолнечное масло - 75 мл.;

уксус 9% - 2 чайн. л.;

соль - 2 чайн. л.;

сахар - 0,5 стол. л.

Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 4 банки объемом 500 мл.

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Если готовите лечо из кабачков с томатной пастой, то вместо помидоров возьмите 100 г пасты.

Все овощи помойте. Кабачки берите молодые, с мягкой кожицей. Если овощи старые и с грубыми семенами, то очистите их и удалите сердцевину. На помидорах сделайте надрез в форме креста. Положите томаты в глубокую миску и залейте кипятком на 5 минут. После этого с них легко снимется кожура.

Нарежьте кабачки, перец и морковь соломкой, лук - полукольцами, помидоры - кубиком. В большую кастрюлю с толстым дном влейте подсолнечное масло. Обжарьте лук и морковь в течение 5 минут на среднем огне. Всыпьте кабачки и перец, посолите и тушите ещё 5 минут под крышкой.

Затем добавьте томаты, сахар и измельченный чеснок. Тушите блюдо ещё 20 минут под крышкой на маленьком огне. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разложите готовое лечо по стерилизованным банкам и закройте обработанными крышками. После чего переверните вверх дном и накройте заготовки пледом до полного остывания.

Если делаете лечо из кабачков на зиму без стерилизации, то вымойте банки снаружи и изнутри мыльным раствором, а затем несколько раз ополосните.

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