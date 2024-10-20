Ароматное лечо с кабачками - идеальная консервация на будущее. В холодный зимний день вас обязательно порадует порция овощей. Блюдо можно подавать как гарнир к основному блюду, закуску или намазку на хлеб. Лечо из кабачков по нашему рецепту получается в меру пикантным и с приятной сладостью.
Лечо из кабачков на зиму
Ингредиенты:
- кабачки - 500 г;
- помидоры - 4 шт.;
- сладкий перец - 500 г;
- морковь - 1 шт.;
- лук крупный - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубч.;
- подсолнечное масло - 75 мл.;
- уксус 9% - 2 чайн. л.;
- соль - 2 чайн. л.;
- сахар - 0,5 стол. л.
Указанного количества ингредиентов хватит примерно на 4 банки объемом 500 мл.
Если готовите лечо из кабачков с томатной пастой, то вместо помидоров возьмите 100 г пасты.
Все овощи помойте. Кабачки берите молодые, с мягкой кожицей. Если овощи старые и с грубыми семенами, то очистите их и удалите сердцевину. На помидорах сделайте надрез в форме креста. Положите томаты в глубокую миску и залейте кипятком на 5 минут. После этого с них легко снимется кожура.
Нарежьте кабачки, перец и морковь соломкой, лук - полукольцами, помидоры - кубиком. В большую кастрюлю с толстым дном влейте подсолнечное масло. Обжарьте лук и морковь в течение 5 минут на среднем огне. Всыпьте кабачки и перец, посолите и тушите ещё 5 минут под крышкой.
Затем добавьте томаты, сахар и измельченный чеснок. Тушите блюдо ещё 20 минут под крышкой на маленьком огне. За 5 минут до готовности влейте уксус. Разложите готовое лечо по стерилизованным банкам и закройте обработанными крышками. После чего переверните вверх дном и накройте заготовки пледом до полного остывания.
Если делаете лечо из кабачков на зиму без стерилизации, то вымойте банки снаружи и изнутри мыльным раствором, а затем несколько раз ополосните.