Закатайте хотя бы пару штук по этому рецепту - не прогадаете.

Кабачки на зиму консервируют колечками, иногда кусочками - наподобие ананаса, маринуют с перцем, чесноком, травами. И еще из этого овоща получаются отличные салаты. Рассказываем, как вкусно приготовить на зиму консервированные кабачки.

Консервированные кабачки - рецепт "Теткин салат"

Ингредиенты:

3 кг мякоти кабачков, нарезанной полукольцами;

5 шт. сладкого красного перца + 1 шт. острого;

2-3 головки чеснока;

150 г растительного масла;

80 г уксуса;

160 г сахара;

1 ст. л. соли;

1 банка магазинного томатного соуса (по типу "Украинского").

Овощи - лучше брать очень спелые, которые уже хорошо чистятся - почистить от кожуры, вынуть все семена, а мякоть нарезать полукольцами. Сладкий, острый перец и чеснок пропустить через мясорубку.

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Соединить все ингредиенты и варить 50 минут, затем разложить по стерилизованным банкам и закатать. Можно перед закаткой простерилизовать их в течение 7-8 минут - для надежности.

Ранее мы расказывали, как стерилизовать банки кипятком - вы могли такого не знать.

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