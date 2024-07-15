Кабачки на зиму консервируют колечками, иногда кусочками - наподобие ананаса, маринуют с перцем, чесноком, травами. И еще из этого овоща получаются отличные салаты. Рассказываем, как вкусно приготовить на зиму консервированные кабачки.
Консервированные кабачки - рецепт "Теткин салат"
Ингредиенты:
- 3 кг мякоти кабачков, нарезанной полукольцами;
- 5 шт. сладкого красного перца + 1 шт. острого;
- 2-3 головки чеснока;
- 150 г растительного масла;
- 80 г уксуса;
- 160 г сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 1 банка магазинного томатного соуса (по типу "Украинского").
Овощи - лучше брать очень спелые, которые уже хорошо чистятся - почистить от кожуры, вынуть все семена, а мякоть нарезать полукольцами. Сладкий, острый перец и чеснок пропустить через мясорубку.
Соединить все ингредиенты и варить 50 минут, затем разложить по стерилизованным банкам и закатать. Можно перед закаткой простерилизовать их в течение 7-8 минут - для надежности.
Ранее мы расказывали, как стерилизовать банки кипятком - вы могли такого не знать.