Хрустящие консервированные кабачки: лучшие рецепты на зиму
Хороший урожай кабачков – далеко не редкость, а из этого следует возможность наготовить на зиму множество вкусных закусок.
Сладкие консервированные кабачки
Эти кабачки по вкусу напоминают консервированные ананасы.
Ингредиенты:
- Кабачки – 3 шт,
- Апельсин – 1 шт,
- Ванилин, вода, сахар и лимонная кислота.
Способ приготовления:
Читайте такжеВкусные консервированные помидоры: простые рецепты на зимуКабачки моем, очищаем. Нарезаем средним кубиком.
Параллельно стерилизуем 3 баночки и 3 крышки к ним.
Апельсин моем, ошпариваем и обсушиваем. Снимаем цедру, выдавливаем сок.
По стерильным банкам очень плотно укладываем кусочки кабачка, не забывая положить на дно цедру.
В кастрюльку наливаем воду, добавляем сахар, сок, 1 щепотку ванилина и лимонную кислоту (если не используете сок лимона). Даем сиропу покипеть 1 минуту.
Теперь прикрываем банки крышками и помещаем их в большую кастрюлю, дно которой застилаем тряпочкой. Наливаем в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до плечиков банок. После закипания, при медленном бульканье, томим там кабачки 15 минут.
Достаем банки из воды и закрываем их крышками. Переворачиваем банки донышком вверх, укутываем и даем так полностью остыть.
Маринованные кабачки
Это замечательная закуска с плотной хрустящей мякотью и приятным вкусом.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1.5 кг,
- Лист хрена – 1 шт,
- Зелень петрушки – 0.5 пучков,
- Зонтик укропа – 1 шт,
- Черный перец-горошек – 10 шт,
- Зерна горчицы – 1 ч.л.,
- Чеснок – 10 зубчиков,
- Перец острый красный – 1 шт,
- Соль – 2 ст. л.,
- Сахарный песок – 2 ст. л.,
- Уксус 9% - 2 ст. л.
Способ приготовления:
Банки стерилизуем, металлические крышки кипятим несколько минут. Далее на дно подготовленной емкости укладываем половинку листа хрена и до 10 веточек зелени петрушки.
В банку отправляем зонтик укропа, чеснок, горошины черного перца и зерна горчицы.
Читайте такжеБаклажаны в банке: топ-5 рецептов заготовок на зимуКабачки моем их, вытираем бумажным полотенцем, срезаем с двух сторон хвостики и нарезаем на кружки примерно по 2 сантиметра.
Накладываем кружки кабачков в банку. Заполнив емкость наполовину, отрезаем кусочек острого красного перца и отправляем в банку.
Продолжаем заполнять емкость кабачками. Сверху кладем еще примерно 10 веточек зелени петрушки. Можно их распределить по банке, а можно отправить просто пучком.
Теперь накрываем все оставшейся половинкой листа хрена, чтобы кипяток, который будет заливаться в банку, не попадал сразу на кабачки, а лился на лист.
Нагреваем воду до кипения и заливаем в банку. Оставляем прогреваться минут 10. Чтобы тепло быстро не уходило емкость можно укрыть. Далее воду сливаем и кипятим снова. Пока вода закипает, в банку насыпаем соль и сахар и добавляем уксус. Как только закипит вода, заливаем ее в банку и тут же укупориваем.
Банку переворачиваем, укутываем и оставляем до полного самостоятельного остывания. Потом кабачки можно спрятать в прохладное место для хранения.
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