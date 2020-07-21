Хрустящие консервированные кабачки: лучшие рецепты на зиму

Распространенные способы консервирования кабачков, которые должна знать каждая хозяйка.

Хороший урожай кабачков – далеко не редкость, а из этого следует возможность наготовить на зиму множество вкусных закусок.

Сладкие консервированные кабачки

Эти кабачки по вкусу напоминают консервированные ананасы.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт,

Апельсин – 1 шт,

Ванилин, вода, сахар и лимонная кислота.

Способ приготовления:

Читайте такжеВкусные консервированные помидоры: простые рецепты на зимуКабачки моем, очищаем. Нарезаем средним кубиком.

Параллельно стерилизуем 3 баночки и 3 крышки к ним.

Апельсин моем, ошпариваем и обсушиваем. Снимаем цедру, выдавливаем сок.

По стерильным банкам очень плотно укладываем кусочки кабачка, не забывая положить на дно цедру.

В кастрюльку наливаем воду, добавляем сахар, сок, 1 щепотку ванилина и лимонную кислоту (если не используете сок лимона). Даем сиропу покипеть 1 минуту.

Теперь прикрываем банки крышками и помещаем их в большую кастрюлю, дно которой застилаем тряпочкой. Наливаем в кастрюлю воду так, чтобы она доходила до плечиков банок. После закипания, при медленном бульканье, томим там кабачки 15 минут.

Достаем банки из воды и закрываем их крышками. Переворачиваем банки донышком вверх, укутываем и даем так полностью остыть.

Маринованные кабачки

Это замечательная закуска с плотной хрустящей мякотью и приятным вкусом.

Ингредиенты:

Кабачки – 1.5 кг,

Лист хрена – 1 шт,

Зелень петрушки – 0.5 пучков,

Зонтик укропа – 1 шт,

Черный перец-горошек – 10 шт,

Зерна горчицы – 1 ч.л.,

Чеснок – 10 зубчиков,

Перец острый красный – 1 шт,

Соль – 2 ст. л.,

Сахарный песок – 2 ст. л.,

Уксус 9% - 2 ст. л.

Способ приготовления:

Банки стерилизуем, металлические крышки кипятим несколько минут. Далее на дно подготовленной емкости укладываем половинку листа хрена и до 10 веточек зелени петрушки.

В банку отправляем зонтик укропа, чеснок, горошины черного перца и зерна горчицы.

Читайте такжеБаклажаны в банке: топ-5 рецептов заготовок на зимуКабачки моем их, вытираем бумажным полотенцем, срезаем с двух сторон хвостики и нарезаем на кружки примерно по 2 сантиметра.

Накладываем кружки кабачков в банку. Заполнив емкость наполовину, отрезаем кусочек острого красного перца и отправляем в банку.

Продолжаем заполнять емкость кабачками. Сверху кладем еще примерно 10 веточек зелени петрушки. Можно их распределить по банке, а можно отправить просто пучком.

Теперь накрываем все оставшейся половинкой листа хрена, чтобы кипяток, который будет заливаться в банку, не попадал сразу на кабачки, а лился на лист.

Нагреваем воду до кипения и заливаем в банку. Оставляем прогреваться минут 10. Чтобы тепло быстро не уходило емкость можно укрыть. Далее воду сливаем и кипятим снова. Пока вода закипает, в банку насыпаем соль и сахар и добавляем уксус. Как только закипит вода, заливаем ее в банку и тут же укупориваем.

Банку переворачиваем, укутываем и оставляем до полного самостоятельного остывания. Потом кабачки можно спрятать в прохладное место для хранения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram