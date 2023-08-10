Рассказываем, сколько варить томатный сок и как сделать его невероятно вкусным.

В августе огородники активно собирают урожай помидоров, а это значит, что пора думать о том, какие заготовки можно сделать из спелых овощей. УНИАН подскажет, как закрыть томатный сок и обеспечить себя вкусным напитком в холодное время года.

Вкуснейший томатный сок - рецепт на 1 литр

Ингредиенты:

полтора килограмма томатов;

две столовых ложки соли.

Записывайте, как сделать классический томатный сок на зиму

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Перебрать помидоры, выбросить поврежденные и с признаками гнили. Удалить плодоножки, нарезать произвольными кусками. Выложить в соковымыжималку, измельчить томаты. Полученную массу перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Довести до кипения, потом снять с плиты и перетереть через сито, чтобы убрать семена и кожицу.

Снова вылить томатное пюре в глубокую емкость, посолить и поместить на конфорку. Не забыть, сколько кипятить томатный сок - 10-15 минут до полного исчезновения пены. Банки для консервации простерилизовать в кипятке или просто обдать паром, вылить в них томатный сок, закрутить крышками и убрать в темное теплое место на хранение.

Как сделать томатный сок с сахаром

Ингредиенты:

полтора килограмма помидоров;

две чайных ложки сахара;

две чайных ложки соли.

Начинаем готовить томатный сок на зиму через соковыжималку

Томатный сок в домашних условиях по этому рецепту готовится очень быстро. Вам нужно вымыть все помидоры, вырезать поврежденные участки, если таковые имеются, а потом измельчить томаты в соковыжималке. Перелить массу в кастрюлю и поставить на огонь. Перед тем как варить томатный сок, простерилизовать банки и крышки. Довести до кипения томатную массу, затем добавить соль и сахар. Перелить сок в банки, закрыть крышками, убрать в подходящее место для остывания.

Томатный сок на зиму без соковыжималки - рецепт

Ингредиенты:

четыре килограмма томатов;

полторы чайных ложки соли;

сахар (по желанию).

Инструкция, как приготовить томатный сок без соковыжималки

Томаты вымыть, нарезать произвольными кусками. Измельчить с помощью погружного блендера, кухонного комбайна или мясорубки. Перелить томатную массу в кастрюлю, поставить на плиту, довести до кипения. После этого уменьшить огонь и варить 10-15 минут, постоянно помешивая. Пропустить томатную массу через сито, удаляя семена и кожицу. Снова перелить массу в кастрюлю и вскипятить, посолив.

ВАЖНО: по этому рецепту можно делать томатный сок на зиму без стерилизации, но важно тщательно вымыть банки и крышки с содой. Когда вы это сделали, переливайте сок в стеклянные емкости, закрывайте и убирайте на хранение.

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