Острый хрен с томатным соусом готовится смехотворно легко и быстро.

Пряный и ароматный хрен с помидорами заменит любой соус. Он отлично подойдет к любым украинским блюдам вроде голубцов, соленых вареников и холодца. А борщ с пампушками и хреном любого вознесет на кулинарный Олимп.

Готовится хрен с помидорами без варки очень просто и не требует стерилизации, если закрывать его на зиму. В закуску можно добавлять любое количество специй и хрена по своему вкусу. Но помните, что чем острее блюдо, тем лучше сохранится консервация.

Хрен с помидорами на зиму

Ингредиенты:

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помидоры - 2 кг;

корень хрена - 200-250 г;

чеснок - 200 г;

соль - 2 стол. л.;

сахар - 0,5 чайн. л.;

специи по вкусу - молотый чили, душистый перец, мускатный орех.

Полулитровые банки заранее промойте и простерилизуйте. Удобнее всего это делать в микроволновке. Помидоры вымойте и крупно нарежьте. По желанию их можно очистить от кожуры - для этого обдайте овощи кипятком. Хрен почистите от кожуры и крупно нарежьте.

Мякоть помидоров измельчите блендером или мясорубкой. То же самое сделайте с корнем хрена. Чеснок натрите на терке или пропустите через пресс. Смешайте хрен с томатным соком и тертым чесноком. Всыпьте соль, немного сахара и любимые пряности. Оставьте закуску на 40-60 минут, чтобы специи растворились.

Разлейте хрен с томатами по банкам. Закрывать рекомендуется металлическими, а не пластиковыми крышками - выше шанс, что закуска не забродит. Хранить соус можно только в холодильнике на протяжении 6-9 месяцев.

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