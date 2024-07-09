Золотистое и ароматное варенье из абрикосов идеально подойдет к любому десерту.

Начался сезон абрикосов, а с ним и различных абрикосовых заготовок на зиму. Из ранних фруктов можно приготовить ароматное варенье, которое идеально подойдет к блинам. Консистенцию десерта можно настроить по своему вкусу. Из плотных недозрелых плодов получится варенье кусочками, а из спелых - почти однородный джем.

Простое варенье из абрикосов дольками

Ингредиенты:

абрикосы - 2 кг;

сахар - 1 кг.

Абрикосы переберите, вырежьте подгнившие и поврежденные части. Промойте под проточной водой несколько раз и откиньте на дуршлаг. Разрежьте каждый плод пополам и удалите косточку. Выложите фрукты в стеклянную или эмалированную, но не алюминиевую посуду.

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Засыпьте половиной сахара и перемешайте. Накройте посуду крышкой. Оставьте абрикосы на 3-4 часа, чтобы они промариновались в собственном соку. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения. Попробуйте десерт на вкус - в зависимости от сорта абрикос он может быть достаточно или недостаточно сладким. Во втором случае досыпьте ещё сахар по вкусу.

После закипания варите варенье из абрикосов пять минут. Если появится пенка, то обязательно снимите её шумовкой. Банки для консервации простерилизуйте в духовке или микроволновке, а крышки обдайте кипятком.

Разложите десерт по емкостям и переверните вверх дном. Накройте банки с вареньем теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте в темное и прохладное место.

Царское варенье из абрикосов с косточками

Ингредиенты:

абрикосы - 800 г;

сахар - 500 г;

вода - 250 мл.

В этом рецепте абрикосы варятся вместе с ядрами косточек, что придает десерту приятный миндальный привкус.

Абрикосы вымойте, нарежьте половинкам. Удалите косточки и разбейте молотком. Достаньте из них ядра и слегка поджарьте на сухой сковороде. Затем пересыпьте к фруктам.

В кастрюлю влейте 250 мл воды или меньше, если хотите густое варенье. Всыпьте сахар, доведите до кипения и варите 3 минуты. Залейте сахарным сиропом абрикосы с ядрышками и дайте полностью остыть. Затем два раза слейте сироп обратно в кастрюлю и ещё раз доведите до кипения, залейте фрукты и остудите. То есть суммарно такую процедуру нужно провести три раза.

Готовое варенье проварите на плите ещё 15 минут и разложите по стерилизованным банкам. Поставьте вверх дном и оставьте до полного остывания.

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