Сладкий ягодное лакомство на зиму: рецепты варенья из черной и красной смородины

Варенье из смородины – это всегда вкусно и ароматно.

Смородина – очень вкусная и полезная ягода. Чтобы наслаждаться этой сочной ягодой зимой, из нее следует приготовить варенье. Оно всегда получается вкусным, ароматным и довольно насыщенного цвета.

Варенье из смородины можно использовать в качестве начинки для разнообразной выпечки, а также в качестве дополнения к блинам и оладьям.

Варенье из черной смородины

Черная смородина - 1 кг

Сахар - 1,4 кг

Вода - 1 ст.

Свежесобранные спелые ягоды смородины перебрать, тщательно промыть их в холодной воде, затем откинуть на дуршлаг и оставить на 30 минут, чтобы стекла вода.

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В эмалированной миске для варенья варим сироп. Когда он закипит, уменьшить огонь до минимума. Ягодки смородины аккуратно поместить в сироп. Довести до кипения и выключить. Настаивать варенье 2 часа.

Снова поставить его на огонь. Довести до кипения и варить ровно 5 минут на медленном огне. Пенку, которая будет образовываться, обязательно снимать чистой деревянной ложкой.

Мешать варенье ложкой нельзя. Вместо этого лучше слегка несколько раз встряхнуть миску.

Второй раз настоять варенье. Через два часа снова довести до кипения, варить пять минут и выключить. Горячее варенье залить в предварительно простерилизованные банки и закрутить стерильными крышками. Перевернуть банки крышками вниз, тщательно укутать и оставить так до полного остывания.

Хранить варенье можно при комнатной температуре. Банки с капроновыми крышками непременно держать в прохладном месте: холодильник, балкон или погреб.

Варенье из красной смородины пятиминутка

Красная смородина - 500 г

Сахар - 200 г

К смородины добавить сахар. Все хорошо перемешать. Поставить на средний огонь и варить 5 минут.

Готовое варенье можно закатать в предварительно простерилизованные банки. А можно сразу же подавать на стол.

Варенье из черной смородины пятиминутка желированное

Черная смородина - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 150 мл

Промыть очищенные ягоды черной смородины и всыпать их в кастрюлю или емкость с антипригарным дном. Засыпать сахаром и залить водой. Нагреть все ингредиенты, перемешав между собой.

Томить с момента закипания примерно 5-6 минут до полного растворения сахара. Распределить готовое варенье в сухие прогретые банки, закрутив их горячими крышками.

Перевернуть каждую банку с вареньем верх дном и дать им остыть в этом положении, а затем – спрятать в кладовку.

Варенье из красной смородины с апельсинами

Смородина красная - 2,4 л

Изюм - 680 г

Апельсин (большие) - 4 шт.

Сахар - примерно 3,2 кг

Растолочь смородину. Блендером измельчить изюм и апельсины (вместе с кожурой).

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Смешать фрукты, добавить необходимое количество сахара.

Варить до загустения, часто помешивая, чтобы не подгорало. Можно несколько раз довести его до кипения и оставить остывать. Таким образом варенье будет густеть самостоятельно.

Хранить варенье можно под пластиковой крышкой в прохладном месте.

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