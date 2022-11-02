Кускус - очень вкусная и диетическая крупа, которая готовится всего несколько минут.

Кускус - это пшеничная крупа, популярная в странах северной Африки. Под экзотическим названием скрывается привычная нам манная крупа, но по форме крупа напоминает крупный рис. В условиях экономии газа и света кускус - идеальная крупа, поскольку готовится всего несколько минут.

Эта крупа одна из самых диетических - калорийность кускуса составляет всего 120 ккал/100 г. Стоимость кускуса сравнима с другими крупами - от 90 до 110 гривен за килограмм. Эту крупу можно готовить на гарнир с овощами и специями, или сварить из него сладкую молочную кашу.

Как и сколько варить кускус

Как и манка, кускус варится всего несколько минут. Большую часть магазинных сортов при изготовлении обрабатывают паром, что ещё снижает время приготовления. Промывать его не нужно.

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Кускус можно сварить или запарить кипятком. Варят кускус следующим образом:

подготовьте кускус и жидкость в соотношении 1:2;

доведите воду, молоко или бульон до кипения и подсолите;

добавьте кускус;

варите под крышкой 5 минут;

один раз перемешайте и накройте крышкой;

после варки перемешайте кускус ещё раз и посолите.

Запарить кускус с помощью кипятка можно так:

залейте кускус кипятком в соотношении 1:1,5;

накройте емкость с крупой крышкой;

оставьте кускус разбухать на 15 минут.

Как сварить сладкий кускус

Для сладкого блюда кускус варят на молоке и заправляют сахаром. Затем к каше можно добавить фрукты, орехи или изюм. Для молочной каши вам понадобится:

кускус - 200 г;

молоко - 250 г;

щепотка соли;

сахар - 2 ст.л.;

сливочное масло - 50 г.

В кастрюлю налейте молоко и доведите до кипения. Затем выключите огонь. Всыпьте муку и сразу добавьте соль, сахар и кусочек сливочного масла. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут.

Что можно добавить в соленый в кускус

Чтобы из кускуса получился вкусный гарнир, к нему добавляют различные специи, овощи и зелень. Крупа хорошо сочетается с такими продуктами:

овощное ассорти;

зажарка из моркови и лука;

жаренный чеснок;

рубленная мята и петрушка;

вяленые помидоры;

оливки и маслины;

зерна граната;

специя карри;

кукуруза;

кусочки курицы;

сыр фета.

Также отварной кускус часто используют как основу для салатов. Салат с кускусом обычно готовят со шпинатом, помидорами, отварными яйцами, свежим яблоком.

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