Кулинарный блогер рассказал о совете бабушки в приготовлении сырного тоста, который просто "взрывает мозг".

Практически каждый человек любит сырные тосты, но их можно сделать еще вкуснее с помощью одного удивительного ингредиента. Один кулинарный блогер рассказал о рецепте на странице фан-клуба Гордона Рамзи, объяснив, что "бабушка научила его этому трюку" и теперь они используют его по сей день, что делает сирные тосты "в 100 раз вкуснее", пишет Mirror.

Вместо масла, которое дарит хлебу вкуснейшую хрустящую корочку, блогер предложил использовать майонез:

"Когда хлеб станет золотистым, аккуратно переверните сэндвич и поджарьте другую сторону".

Он отмечает, что майонез гораздо легче намазать, чем масло. Кроме того, как говорится в рецепте, если намазать его на мягкий хлеб, он будет лучше держаться. А еще майонез не так легко воспламеняется, потому что у него высокая точка дымления.

Рецепт сырных тостов от Гордона Рамзи

Для того, чтобы приготовить сырные тосты по рецепту всемирно известного шеф-повара, нужно сначала нарезать сыр на "кирпичики", затем нарезать их так, чтобы они подходили по размеру к хлебу. Потом нужно взяться за хлеб и нарезать его так, чтобы ломтики были не слишком тонкие.

После этого нужно, по рецепту Гордона Рамзи, нужно намазать внешние стороны ломтиков маслом и посолить, но в этот раз воспользуйтесь майонезом. С внутренней стороны положите сыр и сверху, и снизу, обрезав его по размеру ломтиков хлеба. Затем, как рекомендует кулинар, добавьте слой кимчи на одну сторону, сложите "бутерброд" пополам и прижмите.

Поставьте чугунную сковороду на огонь, добавьте немного оливкового масла и разогрейте на среднем огне. Затем можно положить бутерброд.

Примерно через 30-45 секунд прижмите бутерброд, чтобы он стал хрустящим и сыр начал плавиться. Переверните примерно через 2 минуты, когда нижняя часть станет хрустящей. Продолжайте переворачивать и прижимать, пока сыр не расплавится.

Вас также могут заинтересовать новости: