Тосты станут хорошим перекусом во время обеда.

Тосты с сыром являются быстрым и вкусным обедом, который можно приготовить разными способами, однако известный шеф-повар Джейми Оливер уверяет, что имеет лучший метод в приготовлении этого сэндвича, пишет Mirror.

"Я не шучу, это лучший вариант, и он взорвет ваш мозг", - отмечает шеф-повар.

Джейми Оливер советует выбирать для тостов с хлебом белый батон.

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Ингредиенты

два кусочка белого батона;

сливочное масло;

сыр Чеддер.

Способ приготовления

Для начала возьмите два ломтика хлеба и слегка смажьте их маслом с обеих сторон. На один кусок хлеба натрите на мелкой терке сыр, который хорошо плавится.

После чего положите наверх второй ломтик хлеба и жарьте на сковороде на среднем огне по три минуты с каждой стороны. Однако Джейми предупредил, если хлеб слишком быстро становится темным, то сыр внутри может не расплавиться.

Когда тост станет слегка золотистыми с обеих сторон, снимите сэндвич со сковородки и натрите небольшой слой сыра на пустую сковороду. После чего добавьте немного молотой паприки и верните тост обратно на сковороду на одну минуту. Когда на сэндвиче образуется сырная корочка, снимите его со сковороды. После чего переложите его на тарелку, чтобы он немного остыл перед тем, как есть.

Другие вкусные рецепты

Ранее кулинар рассказала, как приготовить суп с беконом. Домашний суп является лучшим выбором, который превосходит любые консервированные сорта на обед или ужин в осенний период.

Также Джейми Оливер поделился рецептом томатного супа. Он отметил, что для приготовления этого блюда понадобится всего 40 минут.

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