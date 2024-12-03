Эти блюда обязательно понравятся всем родным и получатся с первого раза.

Приближается Новый год 2025, который принято встречать всей семьей за богатым столом. Невозможно представить праздник без сытных мясных блюд. Удачно подобранный рецепт получится с первого раза и обрадует всех родных.

Мы назвали самые вкусные мясные блюда на Новый год 2025, которые неоднократно проверены кулинарами и точно получатся удачными.

Мясные гнезда с ананасом

Ингредиенты для основного блюда:

фарш - 700 г;

яйцо - 1 шт.;

сметана - 2 стол. л.;

мука - 2 стол. л.;

сухой чеснок по вкусу;

перец, соль, специи по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

ананасы кольцами - 100 г;

сметана - 1 стол. л.;

французская горчица - 1 стол. л.;

твердый сыр - 100 г.

Духовку заранее включите разогреваться до 180°.

В фарш вмешайте яйцо и сметану (для сочности), добавьте муку и любимые специи. Перемешайте до однородности. Противень выстелите пергаментом для выпечки. Сформируйте влажными руками крупные шарики из фарша и выложите на деко.

Внутри каждого шарика сделайте углубление и положите по кольцу ананаса. Смешайте твердый сыр со сметаной и горчицей, и выложите начинку на мясо. По желанию в это горячее блюдо на Новый год вместо ананаса можно положить грибы, помидоры, картошку и т.д. Запекайте гнезда 30-40 минут.

Курица под шубой в духовке

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г;

помидоры крупные - 2 шт.;

грибы - 400 г;

лук - 1 шт.;

сыр - 100 г;

сметана жирная - 150 г;

чеснок - 3 зубч.;

подсолнечное масло - 50 г;

соль, перец, зелень по вкусу.

Курицу нарежьте на широкие и тонкие части, отбейте молотком с обеих сторон. Приготовьте маринад - смешайте мелко рубленую зелень, измельченный чеснок и 2 ложки масла. Добавьте по вкусу специи и травы, смажьте отбивные со всех сторон и оставьте полежать.

Для начинки мелко нарежьте лук и грибы. На разогретой сковороде с маслом обжарьте сначала луковицу 2-3 минуты, потом добавьте шампиньоны и готовьте ещё 5 минут. Подсолите и поперчите начинку, добавьте сметану. Сметану берите жирную, в идеале - домашнюю.

В жаропрочную форму для выпекания выложите филе. Сверху разложите кружочки помидоров и грибную начинку. Затем обильно посыпьте тертым сыром и выпекайте в разогретой до 180° 30-40 минут.

Цыпленок табака

Ингредиенты:

цыпленок - 1 шт. (600 700 г);

чеснок - 5 зубч.;

сушеный базилик и паприка по вкусу;

соль, черный и острый перец по вкусу;

сливочное масло - 4 стол. л.;

томатный сок - 200 мл.

Цыпленка промойте и обсушите бумажными полотенцами, разрежьте вдоль грудки. Переложите на спину и отбейте тушку молотком, чтобы переломать кости и хрящики. С обеих сторон посыпьте цыпленка сухими специями и солью, оставьте мариноваться хотя бы на 1 час.

На сковороде разогрейте масло, выложите измельченный чеснок. Влейте томатный сок (или разведенную 1 ложку томатной пасты в стакане воды). Тушите на минимальном огне 3 минуты.

Выложите цыпленка крыльями вниз. Включите средний огонь и накройте мясо крышкой диаметром меньше, чем сковорода. Сверху поставьте тяжелый груз и жарьте на среднем огне 15 минут. Затем переверните тушку и готовьте с другой стороны под грузом 8 минут.

Свиная шейка в духовке

Ингредиенты:

свиная шея - 1,5 кг;

лук - 1 шт.;

свежие или замороженные ягоды - 250 г;

мёд - 2 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу.

Промойте мясо и обсушите бумажными салфетками. Сделайте глубокие поперечные разрезы и натрите солью и перцем. Луковицу нарежьте полукольцами, а ягоды измельчите в блендере вместе с медом и ложкой масла.

Выложите шейку в форму для запекания. Вставьте кусочки луковицы в разрежьте и смажьте свинину со всех сторон ягодным пюре. Полейте сверху остальным маслом и накройте сверху фольгой. Запекайте шею 60 минут при 190°, затем снимите фольгу и пеките ещё 30 минут. Подавайте мясное блюдо на Новый год с картошкой или легким салатом.

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