Правильный рецепт глинтвейна - не менее важная вещь, чем правильный рецепт оливье на Новый год 2022. Всё потому, что алкогольный или безалкогольный напиток такого плана не только согревает, но и поднимает настроение. УНИАН расскажет, как можно приготовить дома такой напиток.
Ранее мы говорили о том, какие согревающие напитки можно сделать еще.
Глинтвейн для новогодней ночи
- Вино (красное, сухое) - 0,75 мл
- Имбирь (свежий, нарезанный) - 1 ст. л.
- Бадьян - 1 шт. (звездочка)
- Апельсин - 0,5 шт.
- Яблоко (маленькое) - 1 шт.
- Корица - 1 шт. (палочка или 1 ч. л. порошка корицы)
- Сахар - 3 ст. л.
Нарезать апельсин и яблоко полукружочками. Имбирь почистить и нарезать пластинками (не мелкими), палочку корицы раздробить.
По истечении времени, выключить огонь, накрыть сотейник крышкой и дать настояться напитку 30 минут. После разлить глинтвейн по бокалам и подавать к столу.
Кофейный глинтвейн по-французски
- Вино красное сухое - 200 мл
- Вода - 200 мл
- Корица (палочка) - 1 шт.
- Сахар коричневый - 3 ст. л.
- Апельсин - 0,5 шт.
- Кофе натуральный-2 ч. л.
- Бадьян (звездочки) - 2 шт.
- Гвоздика (звездочки) - 5 шт.
- Мед
Для приготовления лучше использовать натуральный кофе. Заварить его в турке или с помощью кофемашины. Конечно, можно использовать и растворимый кофе, но вкус и аромат будет несколько иным.
Взять палочку корицы, звездочки бадьяна и гвоздики.
В ковш или кастрюльку налить вино, добавить сахар. Налить заваренный кофе, добавить пряности и нагреть до растворения сахара.
Апельсин нарезать на кружочки. Добавьте его в напиток, нагреть, но не кипятить до 70-80℃. Визуально нагревать, пока не исчезнет белая пена.
Накрыть ковш крышкой и дать настояться 15-20 минут на выключенной плите.
Подавать напиток горячим в нагретых бокалах, стаканах - нагреть их, несколько минут продержав под струей горячей воды, а затем вытереть сухим полотенцем.
Если недостаточно сахара, то можно добавить мед. При подаче в бокал положить кусок апельсина.
Глинтвейн "Каролина"
- Красное вино - 400 мл
- Коньяк - 75 мл
- Водка - 50 мл
- Сахар - 50г
- Мускатный орех (тертый) - по вкусу
- Гвоздика - 1 щепотка
- Корица - 3 щепотки
- Душистый перец - 2 горошины
- Лимон (для украшения) - 1 шт.
Красное вино вылить в эмалированную посуду. Засыпать сахар, положить специи.
Греть, помешивая деревянной ложкой, не доводить до кипения.
Затем влить коньяк и водку. Разогреть глинтвейн, не доводя до кипения.
Залить глинтвейн в термос, выдержать минимум 1 час. Затем можно употреблять согревающий напиток.
Безалкогольный глинтвейн
- Сок виноградный - 1 л
- Вода - 1 ст.
- Цедра лимона - 1 ст. л.
- Апельсин - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Гвоздика - 3 шт.
- Душистый перец - 3-4 шт. (горошек)
- Свежий имбирь - 0,5 ч. л.
- Корица - 0,5 ч. л.
- Кардамон - 3 щепотки
Далее добавить сок, нарезанные фрукты и цедру лимона. Хорошо прогреть, снять с огня и дать постоять под крышкой примерно 20 минут. Подавать напиток, украсив палочкой корицы и ломтиками фруктов.