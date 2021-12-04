Глинтвейн на новогоднее застолье - рецепт / фото pixabay.com

Правильный рецепт глинтвейна - не менее важная вещь, чем правильный рецепт оливье на Новый год 2022. Всё потому, что алкогольный или безалкогольный напиток такого плана не только согревает, но и поднимает настроение. УНИАН расскажет, как можно приготовить дома такой напиток.

Ранее мы говорили о том, какие согревающие напитки можно сделать еще.

Глинтвейн для новогодней ночи

  • Вино (красное, сухое) - 0,75 мл
  • Имбирь (свежий, нарезанный) - 1 ст. л.
  • Бадьян - 1 шт. (звездочка)
  • Апельсин - 0,5 шт.
  • Яблоко (маленькое) - 1 шт.
  • Корица - 1 шт. (палочка или 1 ч. л. порошка корицы)
  • Сахар - 3 ст. л.

Нарезать апельсин и яблоко полукружочками. Имбирь почистить и нарезать пластинками (не мелкими), палочку корицы раздробить.

По истечении времени, выключить огонь, накрыть сотейник крышкой и дать настояться напитку 30 минут. После разлить глинтвейн по бокалам и подавать к столу.

Кофейный глинтвейн по-французски

  • Вино красное сухое - 200 мл
  • Вода - 200 мл
  • Корица (палочка) - 1 шт.
  • Сахар коричневый - 3 ст. л.
  • Апельсин - 0,5 шт.
  • Кофе натуральный-2 ч. л.
  • Бадьян (звездочки) - 2 шт.
  • Гвоздика (звездочки) - 5 шт.
  • Мед

Для приготовления лучше использовать натуральный кофе. Заварить его в турке или с помощью кофемашины. Конечно, можно использовать и растворимый кофе, но вкус и аромат будет несколько иным.

Взять палочку корицы, звездочки бадьяна и гвоздики.

Как приготовить ароматный глинтвейн на Новый год / фото pixabay.com

В ковш или кастрюльку налить вино, добавить сахар. Налить заваренный кофе, добавить пряности и нагреть до растворения сахара.

Апельсин нарезать на кружочки. Добавьте его в напиток, нагреть, но не кипятить до 70-80℃. Визуально нагревать, пока не исчезнет белая пена.

Накрыть ковш крышкой и дать настояться 15-20 минут на выключенной плите.

Подавать напиток горячим в нагретых бокалах, стаканах - нагреть их, несколько минут продержав под струей горячей воды, а затем вытереть сухим полотенцем.

Если недостаточно сахара, то можно добавить мед. При подаче в бокал положить кусок апельсина.

Глинтвейн "Каролина"

  • Красное вино - 400 мл
  • Коньяк - 75 мл
  • Водка - 50 мл
  • Сахар - 50г
  • Мускатный орех (тертый) - по вкусу
  • Гвоздика - 1 щепотка
  • Корица - 3 щепотки
  • Душистый перец - 2 горошины
  • Лимон (для украшения) - 1 шт.

Красное вино вылить в эмалированную посуду. Засыпать сахар, положить специи.

Греть, помешивая деревянной ложкой, не доводить до кипения.

Рецепт согревающего глинтвейна / фото pixabay.com

Затем влить коньяк и водку. Разогреть глинтвейн, не доводя до кипения.

Залить глинтвейн в термос, выдержать минимум 1 час. Затем можно употреблять согревающий напиток.

Безалкогольный глинтвейн

  • Сок виноградный - 1 л
  • Вода - 1 ст.
  • Цедра лимона - 1 ст. л.
  • Апельсин - 1 шт.
  • Яблоко - 1 шт.
  • Гвоздика - 3 шт.
  • Душистый перец - 3-4 шт. (горошек)
  • Свежий имбирь - 0,5 ч. л.
  • Корица - 0,5 ч. л.
  • Кардамон - 3 щепотки

Далее добавить сок, нарезанные фрукты и цедру лимона. Хорошо прогреть, снять с огня и дать постоять под крышкой примерно 20 минут. Подавать напиток, украсив палочкой корицы и ломтиками фруктов.

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Автор: Виолетта Орлова