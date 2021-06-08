На Вознесение накрывают богатый стол с мучными блюдами.

10 июня православные верующие отмечают праздник Вознесение Господне в вознесения Иисуса на небо спустя 40 дней после воскрешения. В этот праздник принято посещать церковь и раскаиваться в совершенных грехах, а затем собираться дома за праздничным обедом. В этот день не действует пост и не установлены пищевые запреты. На стол можно подавать блюда из мяса и птицы, рыбу, молочные продукты. Традиционно к празднику готовят сладкую выпечку в форме лестницы - она символизирует вознесение Иисуса в небеса.

Пирог с зеленым луком

Мука - 1 ст.

Зеленый лук - 250 г.

Яйцо - 3 шт.

Ветчина - 200 г.

Сахар - щепотка.

Сода - 0.5 ч.л.

Сметана - 100 мл.

Зеленый лук мелко порезать и слегка примять. Отдельно взбить яйца с солью, перцем и щепоткой сахара. В яичную смесь добавить ветчину, муку, соду и сметану. Перемешать и соединить с луком. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить пирог и запекать 45 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей нарезать пирог на красивые ломтики.

Салат с запеченным болгарским перцем и грибами

Сладкий перец - 4-6 шт.

Шампиньоны - 10-15 шт.

Острый перец - 1 шт.

Чеснок - 1-2 зубчика

Сладкий лук - 1 шт.

Петрушка и укроп - 0,5 пучка

Оливковое масло - 3 ст.л.

Свежий тимьян, паприка - по вкусу

Винный уксус - по вкусу.

Болгарский перец запекать в духовке при 180 градусах до почернения кожуры. Затем сразу переложить перец в кастрюлю и накрыть крышкой. Оставить на 15 минут. Снять с перца почерневшую кожуру. Удалить семена и крупно нарезать перец. Шампиньоны разрезать на 4 части и обжарить на сковороде до готовности.

Смешать грибы с перцем. Лук нарезать соломкой, петрушку и чеснок мелко порезать. Острый перец очистить от семян и внутренних перегородок, нарезать соломкой. Посолить и поперчить салат, добавить свежий тимьян и порошок паприки. Полить салат уксусом и оставить на 20 минут в холодильнике.

Печенье "лесенка" на Вознесение

Мука - 500 г.

Дрожжи сухие - 1 упаковка.

Молоко - 300 мл

Яйца - 3 шт.

Сливочное масло - 50 г

Соль - щепотка

Сахар - 8 ст.л.

Ванильный сахар - 1 п.

Мак для посыпки.

Для опары дрожжи размешать дрожжи с 3 ст. ложками муки, ванильным сахаром и теплым молоком, поставить в теплое место на полчаса. Яйца взбить с сахаром, маслом и щепоткой соли. Остальную муку просеять горкой и сделать посередине углубление. В углубление влить опару, добавить яичную смесь и замесить тесто. Поставить тесто в теплое место на 2 часа.

Из готового теста сформировать печенья в форме лесенки с непарным количеством ступенек. Лесенки выложить на смазанный маслом противень, каждую смазать взбитым желтком и маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать печенья 20 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова