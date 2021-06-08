10 июня православные верующие отмечают праздник Вознесение Господне в вознесения Иисуса на небо спустя 40 дней после воскрешения. В этот праздник принято посещать церковь и раскаиваться в совершенных грехах, а затем собираться дома за праздничным обедом. В этот день не действует пост и не установлены пищевые запреты. На стол можно подавать блюда из мяса и птицы, рыбу, молочные продукты. Традиционно к празднику готовят сладкую выпечку в форме лестницы - она символизирует вознесение Иисуса в небеса.
Пирог с зеленым луком
- Мука - 1 ст.
- Зеленый лук - 250 г.
- Яйцо - 3 шт.
- Ветчина - 200 г.
- Сахар - щепотка.
- Сода - 0.5 ч.л.
- Сметана - 100 мл.
Зеленый лук мелко порезать и слегка примять. Отдельно взбить яйца с солью, перцем и щепоткой сахара. В яичную смесь добавить ветчину, муку, соду и сметану. Перемешать и соединить с луком. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить пирог и запекать 45 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей нарезать пирог на красивые ломтики.
Салат с запеченным болгарским перцем и грибами
- Сладкий перец - 4-6 шт.
- Шампиньоны - 10-15 шт.
- Острый перец - 1 шт.
- Чеснок - 1-2 зубчика
- Сладкий лук - 1 шт.
- Петрушка и укроп - 0,5 пучка
- Оливковое масло - 3 ст.л.
- Свежий тимьян, паприка - по вкусу
- Винный уксус - по вкусу.
Болгарский перец запекать в духовке при 180 градусах до почернения кожуры. Затем сразу переложить перец в кастрюлю и накрыть крышкой. Оставить на 15 минут. Снять с перца почерневшую кожуру. Удалить семена и крупно нарезать перец. Шампиньоны разрезать на 4 части и обжарить на сковороде до готовности.
Смешать грибы с перцем. Лук нарезать соломкой, петрушку и чеснок мелко порезать. Острый перец очистить от семян и внутренних перегородок, нарезать соломкой. Посолить и поперчить салат, добавить свежий тимьян и порошок паприки. Полить салат уксусом и оставить на 20 минут в холодильнике.
Печенье "лесенка" на Вознесение
- Мука - 500 г.
- Дрожжи сухие - 1 упаковка.
- Молоко - 300 мл
- Яйца - 3 шт.
- Сливочное масло - 50 г
- Соль - щепотка
- Сахар - 8 ст.л.
- Ванильный сахар - 1 п.
- Мак для посыпки.
Для опары дрожжи размешать дрожжи с 3 ст. ложками муки, ванильным сахаром и теплым молоком, поставить в теплое место на полчаса. Яйца взбить с сахаром, маслом и щепоткой соли. Остальную муку просеять горкой и сделать посередине углубление. В углубление влить опару, добавить яичную смесь и замесить тесто. Поставить тесто в теплое место на 2 часа.
Из готового теста сформировать печенья в форме лесенки с непарным количеством ступенек. Лесенки выложить на смазанный маслом противень, каждую смазать взбитым желтком и маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать печенья 20 минут.
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