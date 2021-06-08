Меню на Вознесение 2021 / фото ua.depositphotos.com

10 июня православные верующие отмечают праздник Вознесение Господне в вознесения Иисуса на небо спустя 40 дней после воскрешения. В этот праздник принято посещать церковь и раскаиваться в совершенных грехах, а затем собираться дома за праздничным обедом. В этот день не действует пост и не установлены пищевые запреты. На стол можно подавать блюда из мяса и птицы, рыбу, молочные продукты. Традиционно к празднику готовят сладкую выпечку в форме лестницы - она символизирует вознесение Иисуса в небеса.

Пирог с луком на Вознесение / фото ua.depositphotos.com

Пирог с зеленым луком  

  • Мука - 1 ст.
  • Зеленый лук - 250 г.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Ветчина - 200 г.
  • Сахар - щепотка.
  • Сода - 0.5 ч.л.
  • Сметана - 100 мл.

Зеленый лук мелко порезать и слегка примять. Отдельно взбить яйца с солью, перцем и щепоткой сахара. В яичную смесь добавить ветчину, муку, соду и сметану. Перемешать и соединить с луком. Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить пирог и запекать 45 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей нарезать пирог на красивые ломтики.

Салат с запеченным болгарским перцем и грибами

  • Сладкий перец - 4-6 шт.
  • Шампиньоны - 10-15 шт.
  • Острый перец - 1 шт.
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Сладкий лук - 1 шт.
  • Петрушка и укроп - 0,5 пучка
  • Оливковое масло - 3 ст.л.
  • Свежий тимьян, паприка - по вкусу
  • Винный уксус - по вкусу.

Болгарский перец запекать в духовке при 180 градусах до почернения кожуры. Затем сразу переложить перец в кастрюлю и накрыть крышкой. Оставить на 15 минут. Снять с перца почерневшую кожуру. Удалить семена и крупно нарезать перец. Шампиньоны разрезать на 4 части и обжарить на сковороде до готовности.

Смешать грибы с перцем. Лук нарезать соломкой, петрушку и чеснок мелко порезать. Острый перец очистить от семян и внутренних перегородок, нарезать соломкой. Посолить и поперчить салат, добавить свежий тимьян и порошок паприки. Полить салат уксусом и оставить на 20 минут в холодильнике.

Печенье "лесенка" / фото istockphoto.com

Печенье "лесенка" на Вознесение

  • Мука - 500 г.
  • Дрожжи сухие - 1 упаковка.
  • Молоко - 300 мл
  • Яйца - 3 шт.
  • Сливочное масло - 50 г
  • Соль - щепотка
  • Сахар - 8 ст.л.
  • Ванильный сахар - 1 п.
  • Мак для посыпки.

Для опары дрожжи размешать дрожжи с 3 ст. ложками муки, ванильным сахаром и теплым молоком, поставить в теплое место на полчаса. Яйца взбить с сахаром, маслом и щепоткой соли. Остальную муку просеять горкой и сделать посередине углубление. В углубление влить опару, добавить яичную смесь и замесить тесто. Поставить тесто в теплое место на 2 часа. 

Из готового теста сформировать печенья в форме лесенки с непарным количеством ступенек. Лесенки выложить на смазанный маслом противень, каждую смазать взбитым желтком и маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать печенья 20 минут.

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Автор: Екатерина Пулатова