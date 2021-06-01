В этот день вспоминается, как Иисус Христос вознесся на небо, завершив свою земную миссию.

Вознесение Господне – один из крупнейших праздников церковного года у христиан восточного обряда. В этот день вспоминается, как Иисус вознесся на небо с Елеонской горы, завершив свою земную миссию.

Когда Вознесение в 2021 году

Праздник Вознесения Господня является переходящим, то есть ежегодно отмечается в разные дни. Зависит он от даты Пасхи, однако всегда приходится на 40-й день после Светлого Христова Воскресения.

Пасха в 2021 году отмечался 2 мая, поэтому Вознесение Господне у православных христиан будет 10 июня.

Вознесение Господне: смысл и значение праздника

Читайте такжеРелигиозные праздники в июне 2021: православный календарь на месяцВознесение Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. Согласно ей, после своего воскресения Иисус являлся ученикам и наставлял их, рассказывая об основных принципах распространения христианской веры и готовя к сошествию на них Святого Духа.

На 40-й день он собрал апостолов в Иерусалиме на горе Елеон. Благословив учеников, Иисус Христос вознесся на небо. Праздник установлен в честь данного события, а также в знак обещания о втором пришествии Христа.

Суть праздника Вознесения заключается в том, что земной путь Иисуса завершился, однако он не умер в человеческом понимании, а вознесся в Царство небесное.

Что можно и запрещено делать на Вознесение

Как и в любой большой церковный праздник, в Вознесение Господне верующим стоит сходить на торжественную службу в церковь и помолиться.

Некоторые же паломники даже посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос.

Этот день не является постным, поэтому на праздничном столе может быть все, что пожелается. Кроме того, в старину к празднику выпекали пироги с начинкой из зеленого лука, верх которых украшался перекладинами в виде лесенки, символизировавшей путь на небо.

В праздник Вознесения нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Не стоит также в этот день сорить, ругаться, ссориться, оскорблять кого-либо, плеваться, чтобы не обидеть сына Божьего.

Приметы на Вознесение

Читайте такжеДень отца 2021: какого числа отмечают, история и особенности праздникаСухая погода на Вознесение означает, что дождя не будет шесть недель; если же на Вознесение пойдет дождь – то он будет идти еще шесть недель.

Хорошая погода в этот день – к отличному урожаю.

Дождливый день в праздник Вознесения предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.

Утром на Вознесение Господне собирают росу, поскольку в народе верят, что она обладает большой целебной силой.

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Автор: Алина Вишневская