Суп с фрикадельками понравится даже детям - это блюдо невозможно не любить.

Суп с фрикадельками понравится и взрослым, и детям. Такой суп готовится очень быстро, ведь для него не нужно заранее варить бульон. По желанию в такой суп можно добавить любую крупу или смесь замороженных овощей. Экспериментировать можно и с самими фрикадельками. Попробуйте использовать разные виды мяса, рыбный фарш или даже тертый сыр для сырных фрикаделек.

Ранее мы рассказывали, почему не получается бульон у некоторых кулинаров, и какие ошибки часто допускают при варке супа.

Вкусный суп с фрикадельками и вермишелью

Мясо для фрикаделек можно брать любое, но желательно чтобы оно было без жира и прожилок. С курицей суп будет более диетическим. Воду лучше брать не из-под крана, а бутилированную. Если готовите суп для ребенка, то вместо приготовления зажарки овощи лучше сварить.

Видео дня

Ингредиенты:

Мясо или фарш - 400 г.

Картошка - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Луковица крупная - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Вермишель - 50 г.

Вода - 2 л.

Подсолнечное масло - 20 г.

Соль, специи по вкусу.

Зелень свежая - маленький пучок.

Мясо прокрутить через мясорубку с мелкой решеткой. Если взяли готовый фарш, то этот шаг можно пропустить. Половину луковицы мелко нарезать или тоже пропустить через мясорубку, добавить в фарш. Вбить в фарш яйцо, специи для мяса, перемешать до однородности. Слепить из фарша влажными руками фрикадельки размером с грецкий орех. Если шарики разваливаются - можно добавить немного манки.

Чтобы фрикадельки не разварились и не распались в супе, а также не были жесткими, применяют одну хитрость. Поставьте на огонь кастрюлю с плитой и доведите до кипения. В кипяток окуните фрикадельки и варите 10 минут. В процессе варки снимайте пенку. Затем вытяните фрикадельки и отложите их в сторону - они понадобятся позже.

Картошку почистить и мелко нарезать. Опустить нарезанный картофель в кипящую воду, где варились фрикадельки. Варить 10 минут. Вторую половину луковицы мелко нарезать и натереть морковь. На сковороде разогреть подсолнечное масло и обжаривать лук и морковь 5-7 минут.

Добавить зажарку и вермишель в суп, варить ещё 5 минут. Затем положить в суп фрикадельки и варить ещё 5 (для курицы) или 10 (другое мясо) минут. Зелень мелко порубить, добавить в суп и сразу выключить огонь. Посолить и приправить блюдо по вкусу и разлить по тарелкам.

Вас также могут заинтересовать новости: