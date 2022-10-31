Селедку под шубой можно приготовить не только с майонезом / фото ua.depositphotos.com

Если вы придерживаетесь правильного питания или являетесь вегетарианцем, то могли уже не раз интересоваться, чем заменить майонез в селедке под шубой.

Этот салат без калорийного майонеза станет намного полезнее и не будет хуже на вкус, если правильно подобрать другую заправку. Чтобы шуба получилась вкусная и полезная, можно специально сделать соус или же просто заправить блюдо смесью растительных масел.

Полезная диетическая шуба – рецепт пошаговый

Для приготовления диетического салата понадобятся:

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  • 450 г красной соленой рыбы;
  • 600 г отваренной или запеченной свеклы;
  • 300 г отваренной моркови;
  • 5 белков;
  • 1 небольшая луковица (перед использованием замочить в холодной воде).

Для того, чтобы приготовить соус, нужно будет использовать:

  • 300 г сметаны (жирность 15%);
  • 2 чайных ложки горчицы (можно использовать острую или дижонскую);
  • 5 желтков;
  • Соль, молотый перец, лимонный сок – по вкусу.

Как готовится салат из свеклы и сельди без майонеза – пошаговый рецепт

Начните приготовление салата с соуса – в сметану добавьте четыре перемятых желтка, горчицу, соль, перец, лимонный сок и все перемешайте, чтобы получился однородный соус.

Соус для полезной шубы можно приготовить со сметаны и еще нескольких ингредиентов / скриншот

Блюдо можно собирать в разъемной форме или на обычной большой тарелке.

Порежьте красную рыбу на мелкие кубики и уложите на тарелку первым слоем. Промокните луковицу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость, и нарежьте как можно мельче. Лук, предварительно замоченный в воде, станет менее горький и не так сильно будет раздражать слизистую оболочку глаз.

Распределите нарезанный лук равномерно по всей поверхности красной рыбы.

Потом натрите морковь на крупной терке, выложите ее на лук и положите сверху две столовые ложки соуса. Соус распределите по поверхности ингредиента ложкой или лопаткой.

Натертую морковь нужно аккуратно смазать соусом / скриншот

Натрите белки на мелкой терке – так они получатся нежными, и аккуратно выложите на соус.

Свеклу натрите на крупной терке, уложите новым слоем и смажьте двумя столовыми ложками соуса.

Натрите свеклу и аккуратно уложите / скриншот

Оставшийся желток натрите на мелкой терке и украсьте им верх салата.

Натертым желтком украшают верх полезной шубы / скриншот

После этого салат нужно отправить в холодильник минимум на час.

Как готовится селедка под шубой с растительным маслом – элементарный рецепт

Чтобы приготовить салат вам понадобятся:

  • Пряная сельдь;
  • Свекла;
  • Морковь;
  • Картофель;
  • Лук;
  • Соленые огурцы;
  • Подсолнечное и оливковое масло;
  • Морская соль.

Что нужно сделать, чтобы получилась полезная шуба без майонеза – пошаговый рецепт

Свеклу, морковь и картофель можно отварить или запечь. Запеченные овощи нарежьте средним кубиком. Потом очень мелко нарежьте лук и отправьте к уже нарезанным овощам. После этого полейте ингредиенты подсолнечным и оливковым маслом, добавьте морскую соль и все перемешайте.

Селедку под шубой можно заправить разными видами масла / фото instagram.com/natalia_kotsur

В итоге у вас простая сельдь под шубой без майонеза – калорийность такого блюда составит около 98 ккал.

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