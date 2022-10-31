Заправка для селедки под шубой не обязательно должна быть классической – жирный майонез вполне можно заменить и не испортить блюдо.

Если вы придерживаетесь правильного питания или являетесь вегетарианцем, то могли уже не раз интересоваться, чем заменить майонез в селедке под шубой.

Этот салат без калорийного майонеза станет намного полезнее и не будет хуже на вкус, если правильно подобрать другую заправку. Чтобы шуба получилась вкусная и полезная, можно специально сделать соус или же просто заправить блюдо смесью растительных масел.

Полезная диетическая шуба – рецепт пошаговый

Для приготовления диетического салата понадобятся:

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450 г красной соленой рыбы;

600 г отваренной или запеченной свеклы;

300 г отваренной моркови;

5 белков;

1 небольшая луковица (перед использованием замочить в холодной воде).

Для того, чтобы приготовить соус, нужно будет использовать:

300 г сметаны (жирность 15%);

2 чайных ложки горчицы (можно использовать острую или дижонскую);

5 желтков;

Соль, молотый перец, лимонный сок – по вкусу.

Как готовится салат из свеклы и сельди без майонеза – пошаговый рецепт

Начните приготовление салата с соуса – в сметану добавьте четыре перемятых желтка, горчицу, соль, перец, лимонный сок и все перемешайте, чтобы получился однородный соус.

Блюдо можно собирать в разъемной форме или на обычной большой тарелке.

Порежьте красную рыбу на мелкие кубики и уложите на тарелку первым слоем. Промокните луковицу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость, и нарежьте как можно мельче. Лук, предварительно замоченный в воде, станет менее горький и не так сильно будет раздражать слизистую оболочку глаз.

Распределите нарезанный лук равномерно по всей поверхности красной рыбы.

Потом натрите морковь на крупной терке, выложите ее на лук и положите сверху две столовые ложки соуса. Соус распределите по поверхности ингредиента ложкой или лопаткой.

Натрите белки на мелкой терке – так они получатся нежными, и аккуратно выложите на соус.

Свеклу натрите на крупной терке, уложите новым слоем и смажьте двумя столовыми ложками соуса.

Оставшийся желток натрите на мелкой терке и украсьте им верх салата.

После этого салат нужно отправить в холодильник минимум на час.

Как готовится селедка под шубой с растительным маслом – элементарный рецепт

Чтобы приготовить салат вам понадобятся:

Пряная сельдь;

Свекла;

Морковь;

Картофель;

Лук;

Соленые огурцы;

Подсолнечное и оливковое масло;

Морская соль.

Что нужно сделать, чтобы получилась полезная шуба без майонеза – пошаговый рецепт

Свеклу, морковь и картофель можно отварить или запечь. Запеченные овощи нарежьте средним кубиком. Потом очень мелко нарежьте лук и отправьте к уже нарезанным овощам. После этого полейте ингредиенты подсолнечным и оливковым маслом, добавьте морскую соль и все перемешайте.

В итоге у вас простая сельдь под шубой без майонеза – калорийность такого блюда составит около 98 ккал.

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