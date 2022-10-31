Если вы придерживаетесь правильного питания или являетесь вегетарианцем, то могли уже не раз интересоваться, чем заменить майонез в селедке под шубой.
Этот салат без калорийного майонеза станет намного полезнее и не будет хуже на вкус, если правильно подобрать другую заправку. Чтобы шуба получилась вкусная и полезная, можно специально сделать соус или же просто заправить блюдо смесью растительных масел.
Полезная диетическая шуба – рецепт пошаговый
Для приготовления диетического салата понадобятся:
- 450 г красной соленой рыбы;
- 600 г отваренной или запеченной свеклы;
- 300 г отваренной моркови;
- 5 белков;
- 1 небольшая луковица (перед использованием замочить в холодной воде).
Для того, чтобы приготовить соус, нужно будет использовать:
- 300 г сметаны (жирность 15%);
- 2 чайных ложки горчицы (можно использовать острую или дижонскую);
- 5 желтков;
- Соль, молотый перец, лимонный сок – по вкусу.
Как готовится салат из свеклы и сельди без майонеза – пошаговый рецепт
Начните приготовление салата с соуса – в сметану добавьте четыре перемятых желтка, горчицу, соль, перец, лимонный сок и все перемешайте, чтобы получился однородный соус.
Блюдо можно собирать в разъемной форме или на обычной большой тарелке.
Порежьте красную рыбу на мелкие кубики и уложите на тарелку первым слоем. Промокните луковицу бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю жидкость, и нарежьте как можно мельче. Лук, предварительно замоченный в воде, станет менее горький и не так сильно будет раздражать слизистую оболочку глаз.
Распределите нарезанный лук равномерно по всей поверхности красной рыбы.
Потом натрите морковь на крупной терке, выложите ее на лук и положите сверху две столовые ложки соуса. Соус распределите по поверхности ингредиента ложкой или лопаткой.
Натрите белки на мелкой терке – так они получатся нежными, и аккуратно выложите на соус.
Свеклу натрите на крупной терке, уложите новым слоем и смажьте двумя столовыми ложками соуса.
Оставшийся желток натрите на мелкой терке и украсьте им верх салата.
После этого салат нужно отправить в холодильник минимум на час.
Как готовится селедка под шубой с растительным маслом – элементарный рецепт
Чтобы приготовить салат вам понадобятся:
- Пряная сельдь;
- Свекла;
- Морковь;
- Картофель;
- Лук;
- Соленые огурцы;
- Подсолнечное и оливковое масло;
- Морская соль.
Что нужно сделать, чтобы получилась полезная шуба без майонеза – пошаговый рецепт
Свеклу, морковь и картофель можно отварить или запечь. Запеченные овощи нарежьте средним кубиком. Потом очень мелко нарежьте лук и отправьте к уже нарезанным овощам. После этого полейте ингредиенты подсолнечным и оливковым маслом, добавьте морскую соль и все перемешайте.
В итоге у вас простая сельдь под шубой без майонеза – калорийность такого блюда составит около 98 ккал.