Основные составляющие блюда - белая свекла, мясные ребрышки и кисломолочный продукт для заправки.

Гуцульский белый борщ не похож ни вкусом, ни цветом на привычный украинский с красной свеклой, но тоже очень вкусный. Сегодня рассказываем, как приготовить белый борщ, а также рассказываем, что такое гуслянка и как ее сделать дома.

Гуцульский белый борщ - базовый рецепт

Ингредиенты на 3-литровую кастрюлю:

Ребрышки копченые свиные или телячьи - 400-500 г.

Буряк белый (сахарный или молодой кормовой) - 3 шт. среднего размера.

Гуслянка или несладкий йогурт - 350 г.

Ребрышки поместить в кастрюлю и залить водой. Когда закипит, проварить 5 минут и слить воду.

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Свеклу очистить и измельчить соломкой на овощерезке. Если вручную, то удобнее нарезать поперек тонкими кружочками, после чего измельчить на полоски. Чем тоньше соломка, тем быстрее сварится.

Положить к ребрышкам нарезанную свеклу, посолить и поперчить. Можно добавить нарезанный кубиками лук. Залить водой на 2-3 см выше овощей, закипятить и уменьшить огонь до среднего, варить до 30 минут.

Когда свекла сварится, белый борщ практически готов. Заправляем его кисломолочным продуктом, хорошо размешиваем и переливаем в супницу. При подаче в тарелку выкладывается ребрышко и бульон со свеклой, украшается петрушкой.

Гуслянка - рецепт простой

В идеале гуцульский белый борщ заправляется таким кисломолочным продуктом, как гуслянка карпатская, по-другому еще говорят - гуцульский йогурт. Ее можно заменить простым несладким йогуртом, а можно заблаговременно сделать самому. Этот окончательный штрих придаст вашему блюду еще больший колорит.

Для приготовления нужно закипятить молоко, немного его остудить и теплым вылить в банку, стенки которой смазаны сметаной. Банку не закрывать, обмотать махровым полотенцем или шерстяным платком, поставить на 12-14 часов в теплом месте.

Мы предложили вам базовый рецепт настоящего гуцульского белого борща, к которому на каждой кухне есть свои вариации. Например, используют квашеную свеклу и добавляют в блюдо белые грибы, фасоль и пшено.

У других хозяек белый борщ - с капустой, ее кладут в кастюлю к только что закипевшей свекле. А если взять вместо свежей капусты квашеную, то ваше блюдо будет называться белый борщ с квашеной капустой. В таких случаях капустой заменяют примерно четверть или треть количества свеклы.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить невероятно вкусный и при этом очень простой суп с грибами.

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