Горячий шоколад - идеальный теплый напиток в зимний день.

Горячий шоколад – любимое лакомство всех сладкоежек. Густой сладкий напиток наполняет энергией и отлично повышает настроение. Горячий шоколад можно приготовить в зимние праздники для детей или компании взрослых. Ранее мы составляли вкусное меню на Новый год - а сладкий шоколадный напиток хорошо его дополнит.

Для приготовления горячего шоколада берут плитку черного или горького шоколада, а чтобы загустить напиток, используют крахмал. При отсутствии шоколада можно использовать какао-порошок, но вкус будет другим. Подают горячий шоколад с маршмеллоу или взбитыми сливками.

Рецепт горячего шоколада

Молоко – 500 мл.

Кукурузный или картофельный крахмал или мука – 1 ч.л.

Черный шоколад 70% – 120 г.

Сахар – 2 ст.л.

Шоколад раскрошить на маленькие кусочки. Молоко вылить в кастрюлю и довести до слабого кипения на среднем огне. Помешивать до полного растворения шоколада. Добавить в напиток сахар и муку либо крахмал. Чтобы мука не собралась в комок, её можно заранее отдельно растворить с горячим молоком. Разлить горячий шоколад сразу после загустения.

Горячий шоколад с какао

Какао-порошок – 5 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Молоко 3% – 150 мл.

Сливочное масло – маленький кусочек.

Корица, ваниль, зефир по вкусу.

Смешать какао-порошок, сахар и пару ложек молока. Растереть смесь до однородности, чтобы не было комочков. Остальное молоко поставить на огонь и довести до кипения. Вмешать в молоко смесь с какао, проварить несколько минут и разлить по чашкам. Добавить в напиток кусочек масла и специи по желанию.

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Автор: Екатерина Пулатова