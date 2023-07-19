Домашнюю выпечку можно очень быстро приготовить из простых ингредиентов.

Многие любят рогалики песочные - хрустящие, сладкие, а главное - из абсолютно натуральных продуктов. Как оказывается, сейчас это проблема - найти выпечку, которая сделана добросовестно, в частности, без использования пальмового масла.

Не хотите есть разную химию - пора использовать мамины рецепты обалденных десертов. Выпечку можно сделать на маргарине, кефире, сметане с разными начинками.

Как сделать рогалики на маргарине дома

Главное, чтобы у вас была миска, в которой можно замесить тесто, а также духовка и противень.

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Для теста нужно:

мука - 0,5 кг;

сухие дрожжи - 5 г;

яйца - 2 штуки (должны быть комнатной температуры);

теплое молоко - 100 мл;

маргарин или сливочное масло - 200 г;

сахар - 50 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

соль - щепотка.

Для начинки вам нужно будет взять 300 г очень густого повидла.

Для глазури:

сахар - 50 г;

желток - 1 штука.

Начинайте готовить рогалики из дрожжевого теста так: влейте теплое молоко в миску, в которой будете месить тесто, всыпьте сахар, дрожжи и перемешайте. В перемешанную массу добавьте яйца, соль, ванильный сахар и растопленный маргарин (сливочное масло) комнатной температуры. Сделайте массу однородной и понемногу добавляйте муку, сначала всыпьте немного больше половины.

Замешивайте тесто и добавляйте муку, следите за тем, чтобы оно получилось мягким и нежным, а не "забитым". Накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, а потом уложите на стол, немного присыпанный мукой, обомните и разделите примерно на 7-8 частей. Эти части нужно раскатать в тонкие круглые пласты. Перед раскаткой тесто необходимо слегка обвалять в муке.

Разделите пласты сначала напополам, потом на 4 части, а после этого - на маленькие треугольники. На широкий край чайной ложкой уложите немного начинки. Теперь скрутите треугольники так, чтобы получился рогалик.

Сформированные десерты уложите на противень "хвостиком" вниз, тогда рогалик не развернется во время выпекания. Накройте все пищевой пленкой и оставьте на 30 мин. После этого уже "подросшие" вкусняшки можно смазать сбитым желтком и присыпать сахаром.

Теперь разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте туда противень с рогаликами и выпекайте 15-17 мин.

Как сделать домашние рогалики на кефире или сметане с вишней

Можете начать с приготовления начинки - лучше всего взять законсервированные сладкие вишни без косточки, высыпать их в дуршлаг и подождать, пока стечет лишняя жидкость.

Для теста:

360 г муки;

150 г кефира или сметаны;

70 мл растительного масла;

50 г сахара;

1 чайная ложка разрыхлителя;

щепотка ванилина;

щепотка соли;

1 яйцо.

Еще два ингредиента понадобятся, для того, чтобы десерт получился румяным, - желток и 30 г сахара.

Приступаем к приготовлению теста на рогалики на сметане. Высыпьте в миску муку, добавьте разрыхлитель, сахар, ванилин и соль и все тщательно перемешайте. После этого влейте растительное масло и добавьте яйцо, все немного перемешайте и положите сметану или кефир. Замесите тесто, накройте пленкой или уложите в пакет и оставьте в покое на полчаса.

Когда тесто на рогалики с вишней отстоится, разделите его на три части (должны быть визуально равными). Раскатайте качалкой каждую из частей теста в круг (толщена не должна превышать 0,5 см) и разделите на небольшие треугольники.

Уложите на широкий край 1 или 2 вишенки - все зависит от того, сколько их поместится, и сформируйте десерты. Уложите сформированные рогалики на противень, смажьте сбитым яичным желтком и присыпьте сахаром.

Отправляйте заготовки в духовку, которая уже должна быть разогрета до 180 градусов. Приблизительное время выпекания - от 20 до 25 мин.

Как приготовить дома творожные рогалики с маком

Чтобы не тратить время на приготовления начинки - ее можно просто купить в супермаркете.

Для теста:

мука - 220 г;

творог - 275 г;

сливочное масло - 100 г;

ванильный сахар - 8 г;

разрыхлитель - 7 г;

сахар - 30 г;

щепотка соли.

Для того, чтобы верх был румяным, понадобится 30 г сахара и один желток.

Просейте муку и разрыхлитель в глубокую миску, потом всыпьте сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Смешайте сухие ингредиенты и обваляйте в них кусок охлажденного масла. Потом масло натирайте на крупной терке и пересыпайте стружку сухими ингредиентами, чтобы она не слипалась. Потом все перетрите руками, чтобы у вас получилась мелкая крошка.

После этого добавьте творог, все разомните и замесите нежное тесто. Обратите внимание, - чем влажнее вы возьмете творог, тем больше муки придется добавить. Тесто должно получиться однородным и густым. Слишком долго его не месите. Как только сделаете - заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

Отдохнувшее тесто разделите на четыре равные части и сформируйте шарики. Пока работаете с одной частью - остальные поставьте в холодильник.

Посыпьте рабочую поверхность мукой, уложите тесто, качалкой раскатайте его в круг, подравняйте крышкой, обрежьте лишнее, размажьте маковую начинку, разрежьте на 8 частей и сформируйте рогалики.

Слегка нажмите на кончики десертов и уложите на противень. После этого их можно смазать сбитым желтком и присыпать сахаром.

Рогалики с маком выпекайте в духовке, разогретой до 190 градусов (режим - верх и низ). Приблизительное время готовки - около 15 минут.

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