Как сделать пышные оладьи на скорую руку без мороки и траты времени - читайте в материале УНИАН.

Оладьи - традиционное блюдо славянской кухни, считается, что готовить их можно только из дрожжевого теста. Оригинальный рецепт именно такой, но если дрожжей дома нет, или возиться с ними не хочется - можно выбрать другую технологию. УНИАН расскажет, как сделать пышные оладьи на кефире, ряженке или молоке.

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Оладьи на ряженке - рецепт

Ряженку можно пить, как самостоятельный напиток или использовать ее для приготовления вкусных оладий.

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Вам понадобятся:

пшеничная мука - 400 гр;

ряженка - 2 стакана;

яйца - 2 шт;

сахар - 6 ч. л;

соль - 0.5 ч. л;

сода - 0.5 ч. л;

подсолнечное масло - 150 мл.

Ряженку комнатной температуры влить в глубокую емкость, добавить к ней соду и тщательно перемешать. В отдельной емкости смешать яйца с сахаром и солью. Венчиком взбить до полного растворения сахара, смешать массу с ряженкой. Муку просеять и порциями ввести в подготовленную смесь, перемешать вилкой. Количество муки можно регулировать - смотрите, чтобы тесто по консистенции напоминало густую сметану. Накрыть миску с тестом полотенцем, убрать на 15-20 минут в теплое место. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить ложкой несколько порций теста, выпекать с каждой стороны по 2-3 минуты.

Оладьи на кефире с яблоками - рецепт

Уникальная рецептура от наших бабушек, которую можно использовать для приготовления вкусных и сладких оладий на завтрак.

Вам понадобятся:

кефир - 250 мл;

пшеничная мука - 160 гр;

яблоки - 2 шт;

яйца - 2 шт;

сахар - 2 ст. л;

сода - 0.5 ч. л;

соль - щепотка.

В глубокой миске смешать сахар с яйцами, растереть до полного растворения сахара (взбивать не нужно). В отдельную емкость вылить кефир, добавить соду, перемешать. Соединить вместе кефир и яичную массу, перемешать, всыпать туда же просеянную муку. Добавить нарезанные яблоки без кожуры. На сковороде разогреть растительное масло, обжаривать оладьи по 2-3 минуты с каждой стороны.

Рецепт - оладьи на молоке, как панкейки

Данная технология приготовления подойдет тем, кто любит панкейки. Угощение получится не таким пышным, как на кефире, зато очень вкусным.

Вам понадобятся:

молоко - 200 мл;

яйцо - 1-2 шт;

мука - 180-200 гр;

разрыхлитель - 1 ч. л;

сахар - 2 ст. л;

соль - 1 щепотка;

масло растительное для жарки - 2-3 ст. л.

Яйцо вбить в глубокую емкость вместе с сахаром взбить венчиком 1-2 минуты. Добавить молоко, перемешать. Муку не просеивать, смешать с разрыхлителем, добавить к яичной массе. Размешать тесто - по консистенции оно должно получиться немного гуще блинного. На сковороду налить растительное масло, хорошо разогреть. Жарить оладьи с каждой стороны по 2-3 минуты до готовности.

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