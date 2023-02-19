Масленица 2023 - на носу и это значит, что пора готовить блины. Обычно их готовят на молоке. Но блины на воде ничем не уступают классическим. Мы пошли еще дальше: собрали три лучшие рецепта блинов на воде и без яиц. Согласитесь, ведь дорогие яйца - не повод отменять Масленицу.
Ранее мы рассказывали, как приготовить ажурные блины на молоке.
Блины на воде без яиц
Эти блины готовятся практически из ничего - ингредиенты для них есть на любой кухне. Для приготовления вам понадобится:
- Мука - 200 г
- Вода - 400 мл
- Растительное масло - 50 мл
- Сода - 1/2 ч. л.
- Сахар - 1 ст. л.
- Ванилин - щепотка
Смешайте сухие ингредиенты - муку, сахар и ванилин. Влейте воду и тщательно перемешайте. Добавьте соду, растительное масло (50 мл) и ещё раз перемешайте.
Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Вылейте порцию теста тонким слоем и распределите его по дну. Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон.
Периодически смазывайте сковородку растительным маслом.
Тонкие блины на газированной воде
Если за основу вместо обычной воды взять минеральную, у вас получатся ажурные и мягкие блины с дырочками. Для приготовления вам понадобится:
- Мука - 200 г
- Газированная вода - 500 мл
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Сода – 1/4 ч. л.
- Соль - щепотка
- Сахар - 1 ст. л.
Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и соду. Влейте 1/2 часть минеральной воды, размешайте венчиком до однородности. Добавьте порциями оставшуюся воду, растительное масло (3 ст. л.) и еще раз перемешайте.
Смажьте сковородку маслом и хорошо разогрейте ее. Вылейте порцию теста и распределите его по дну тонким слоем. Обжарьте на среднем огне до золотистого цвета - с обеих сторон.
Перед каждым блином смазывайте сквородку маслом.
ПП блины на воде с апельсиновым соусом
Советуем вместо пшеничной муки высшего сорта добавить в блины цельнозерновую. Она несколько грубее обычной муки, но такие ПП блины получаются мягкими и нежными. Для приготовления вам понадобится:
- Вода - 500 мл
- Пшеничная цельнозерновая мука - 300 г
- Растительное масло - 40 г
- Сахар - 1 ст. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Мед - 1 ст. л. (40 г)
- Сода - 1/2 ч. л. (5 г)
- Лимонный сок - 1 ч. л.
Для соуса:
- Апельсиновый фреш (или готовый сок) - 500 г
- Сахар - 100 г
- Крахмал - 20 г
- Вода - 1/4 стакана
Смешайте воду, растительное масло, мед, сахар и соль. Добавьте в просеянную муку и перемешайте, после добавьте соду, гашеную лимонным соком. Размешайте тесто венчиком до однородности. Дайте тесту "отдохнуть": оставьте его на 15-20 минут в теплом месте.
Расстойка теста нужна для того, что клейковина разошлась - таким образом тесто станет более податливым и блины из цельнозерновой муки не будут рваться при переворачивании.
Смажьте сковородку растительным маслом и разогрейте ее. Вылейте порцию теста и распределите по сковородке. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистости.
Для приготовления соуса смешайте сок и сахар и доведите до кипения.
Если берете готовый сок, а не фреш, то количество сахара нужно регулировать.
Крахмал разведите водой и, помешивая, добавьте в сок. Перемешайте, снимите с огня, остудите.