Даже без молока блинчики получаются тонкими, красивыми и вкусными.

Масленица 2023 - на носу и это значит, что пора готовить блины. Обычно их готовят на молоке. Но блины на воде ничем не уступают классическим. Мы пошли еще дальше: собрали три лучшие рецепта блинов на воде и без яиц. Согласитесь, ведь дорогие яйца - не повод отменять Масленицу.

Ранее мы рассказывали, как приготовить ажурные блины на молоке.

Блины на воде без яиц

Эти блины готовятся практически из ничего - ингредиенты для них есть на любой кухне. Для приготовления вам понадобится:

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Мука - 200 г

Вода - 400 мл

Растительное масло - 50 мл

Сода - 1/2 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Ванилин - щепотка

Смешайте сухие ингредиенты - муку, сахар и ванилин. Влейте воду и тщательно перемешайте. Добавьте соду, растительное масло (50 мл) и ещё раз перемешайте.

Разогрейте сковородку, смазанную растительным маслом. Вылейте порцию теста тонким слоем и распределите его по дну. Обжарьте на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Периодически смазывайте сковородку растительным маслом.

Тонкие блины на газированной воде

Если за основу вместо обычной воды взять минеральную, у вас получатся ажурные и мягкие блины с дырочками. Для приготовления вам понадобится:

Мука - 200 г

Газированная вода - 500 мл

Растительное масло - 3 ст. л.

Сода – 1/4 ч. л.

Соль - щепотка

Сахар - 1 ст. л.

Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, сахар и соду. Влейте 1/2 часть минеральной воды, размешайте венчиком до однородности. Добавьте порциями оставшуюся воду, растительное масло (3 ст. л.) и еще раз перемешайте.

Смажьте сковородку маслом и хорошо разогрейте ее. Вылейте порцию теста и распределите его по дну тонким слоем. Обжарьте на среднем огне до золотистого цвета - с обеих сторон.

Перед каждым блином смазывайте сквородку маслом.

ПП блины на воде с апельсиновым соусом

Советуем вместо пшеничной муки высшего сорта добавить в блины цельнозерновую. Она несколько грубее обычной муки, но такие ПП блины получаются мягкими и нежными. Для приготовления вам понадобится:

Вода - 500 мл

Пшеничная цельнозерновая мука - 300 г

Растительное масло - 40 г

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Мед - 1 ст. л. (40 г)

Сода - 1/2 ч. л. (5 г)

Лимонный сок - 1 ч. л.

Для соуса:

Апельсиновый фреш (или готовый сок) - 500 г

Сахар - 100 г

Крахмал - 20 г

Вода - 1/4 стакана

Смешайте воду, растительное масло, мед, сахар и соль. Добавьте в просеянную муку и перемешайте, после добавьте соду, гашеную лимонным соком. Размешайте тесто венчиком до однородности. Дайте тесту "отдохнуть": оставьте его на 15-20 минут в теплом месте.

Расстойка теста нужна для того, что клейковина разошлась - таким образом тесто станет более податливым и блины из цельнозерновой муки не будут рваться при переворачивании.

Смажьте сковородку растительным маслом и разогрейте ее. Вылейте порцию теста и распределите по сковородке. Обжарьте блины с обеих сторон до золотистости.

Для приготовления соуса смешайте сок и сахар и доведите до кипения.

Если берете готовый сок, а не фреш, то количество сахара нужно регулировать.

Крахмал разведите водой и, помешивая, добавьте в сок. Перемешайте, снимите с огня, остудите.

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