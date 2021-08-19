Изучаем Украину по рецептам аутентичных блюд вместе с ведущим "Сніданку з 1+1"

Главный народный кулинар страны, автор книг, ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин, за 11 лет работы на телекухне, приготовил около трех тысяч различных рецептов. Большинство из них - традиционные украинские блюда.

Специально к 30-летию Независимости Украины, звездный кулинар поделился своими любимыми колоритными блюдами, которые пробовал в разных уголках нашей страны.

Блюда ко Дню Независимости - традиционные лакомства

На Полтавщине, кроме галушек с грибами и шкварками, телеведущий рекомендует отведать потрибку (ливер), мандрики - лепешки из теста и сыра и затирку (Кочана каша).

На родной Днепропетровщине, обожает Шпундру - это поджаренное мясо в свекольном квасе, фаршированные гусиные шейки и печеночные паштеты. А вот на Житомирщине - фантастические драники, особенно в Коростене, столице этого блюда - говорит ведущий.

Слобожанщина влюбила Сеничкина в товченики - это кусочки мяса или рыбы, сваренные в бульоне, с маслом и луком. Также в изумительный брюх - свинину, жареную с луком и перцем. В Нежине нравятся закрутки из огурцов и кабачковая икра. В Сумах - борщ на свекольном квасе. Говорит, что нигде так вкусно не готовят жаркое с мясом, картофелем и квашеной капустой, как на Черниговщине.

Читайте такжеПростые салаты из баклажанов на стол: как приготовить безумно вкусные блюдаНа Юге, титульная кухня - блюда из рыбы. Уха по-николаевски, фаршированные баклажаны и перцы на Херсонщине. А какие биточки из бычков в Одессе и здешний форшмак с сезонной дунайки конце весны - уникальный вкус!

В Крыму обожал пробовать бурму, национальную крымскотатарский блюдо в виде рулета. "Мне пришлась по душе бурма с тыквой и орехами, запеченная до хрустящей корочки. Это очень вкусный и ароматный десерт!" - вспоминает телекулинар.

Но больше всего, Сеничкину нравится вкус Карпат! Сытный банош с овечьей брынзой, гуцульская колбаса - гурка. Насыщенный бограч из говядины, перца, грибов, лука, чеснока и приправ. Обязательный для угощения форель - запеченная форель, и просите подать с белыми грибами в сметане. А еще поразили гамбовцы. Несмотря на то, что это хрустящие шарики из картофеля - это блюдо-десерт. Жарится в масле, а в середине в качестве начинки - слива.

Рецепты блюд ко Дню Независимости - причина мастерства Руслана Сеничкина

Кстати, любовь к кулинарии у Руслана от мамы, Веры Антоновны. С детства он помогал ей готовить обеды и ужины для всей семьи. Интересно, что родственники Руслана по маминой линии - из казацкого края. Родовое гнездо его прадедов Колесников - село Рохманивка на Днепропетровщине, украинские земли на пересечении путей, где когда-то располагалась Запорожская Сечь. Поэтому любовь к украинским блюдам - в ДНК Руслана.

Напомним, что звездный ведущий поделился своей подборкой любимых блюд специально ко Дню Независимости Украины, который отмечают 24 августа, в рамках спецрубрики от команды 1+1 media.

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Авторы: Диана Могилевич, Кристина Кащавцева