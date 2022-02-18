Цикорий - недорогая альтернатива кофе, а также полезный напиток.

Цикорий - это многолетнее растение, которое является основой недорогого напитка. Продается он в виде порошка или пасты. Цикорий называют здоровой альтернативой кофе, которая не повышает давление и полезна для пищеварения. Имеет этот напиток и противопоказания.

Что такое цикорий

Цикорий - многолетняя высокая трава с голубыми цветками-корзинками. Он повсеместно растет в Украине на полях и в лесах. Впервые употреблять траву в пищу начали в Египте, затем начали выращивать и в Европе. Напиток изготовляют из молотого корня.

Польза цикория

Цикорий содержит много инулина - полезной для кишечника клетчатки. Чашка цикория после еды поможет справиться с тяжестью в желудке и стимулирует пищеварение. Цикорий полезно пить при приеме антибиотиков, поскольку он защищает микрофлору. Напиток полезен для кожи и волос, за что его ценят женщины.

Богат цикорий также на другие полезные микроэлементы: бета-каротин, витамин Е, фолиевую кислоту, тиамин и рибофлавин. Эти вещества полезны для сердечно-сосудистой и иммунной системы, улучшают внимательность и обмен веществ.

Цикорий часто используют как замену кофе. Напитки похожи по вкусу, но цикорий не повышает давление, не вредит беременным и кормящим женщинам. При этом цикорий так же хорошо бодрит и повышает настроение, а ещё стоит дешевле. Такой напиток можно пить детям.

Чем вреден цикорий

Цикорий нельзя пить при мочекаменной болезни, варикозе, геморрое. Цикорий - довольно сильный аллерген, поэтому его нельзя пить аллергикам. Особенно опасен напиток для людей, которые имеют аллергию на цитрусовые. Здоровому человеку цикорий не навредит.

Как правильно заваривать цикорий

Врачи рекомендуют пить цикорий после еды или перед сном. Он притупляет чувство голода и способствует крепкому сну. Для приготовления напитка 1 ч.л. порошка или пасты цикория залейте 150 г кипятка. По желанию в напиток можно добавлять сахар, молоко, мороженое, сгущенку, сливки.

Вас также могут заинтересовать новости: