Блюда из куриного филе могут быть не только котлетами или мясом, запеченным в духовке.

Из куриной грудки можно приготовить массу интересного, но почему-то у нас обычно получаются котлеты, жаркое и, в лучшем случае - мясо по-французски. Это, безусловно, вкусно, но однажды уже пробовали все. В этом случае выручит подборка ниже - эти простые блюда из куриного филе легко готовятся, не требуют дорогих ингредиентов и отлично впишутся не только в повседневное меню, но и на праздничный стол.

Рубленые котлеты из куриного филе "По-министерски"

Вкусные и быстрые котлеты можно приготовить не только из куриного фарша, но и из целого филе. Их еще называют котлеты "По-министерски", хотя ничего мудреного в этом рецепте нет.

Ингредиенты:

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4 шт. куриного филе;

2 яйца;

4 ст. л. майонеза;

2 ст. л. крахмала (картофельного);

4 ст. л. подсолнечного масла;

соль;

перец черный молотый.

Нарезать филе курицы небольшими кусочками. Смешать яйца, майонез, крахмал, соль и перец. Положить в эту смесь кусочки филе, перемешать, поставить в холодильник на полчаса.

Достать из холодильника, перемешать еще раз. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковородку с маслом и обжаривать, как оладьи, до получения румяной корочки.

Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез - 5 рецептов на любой вкус. Попробуйте - он намного вкуснее и полезнее (!) магазинного.

Румяные рулетики из куриного филе с сыром и орехами

Если отбивные из куриного филе уже приелись, готовьте вместо них рулетики с начинкой. Отбейте мясо, как вы это обычно делаете для отбивных, но заверните в него сыр и орехи, а уже после обжарьте. Этот рецепт, кстати, очень хорош будет и на праздничном столе.

Ингредиенты:

1/2 кг куриного филе;

1 луковица;

1 морковь;

1-1,5 пачки плавленого сыра;

1 яйцо;

8 грецких орехов (40 г очищенных);

панировочные сухари.

Куриное филе нужно нарезать как на отбивные, посолить, поперчить и отбить. Лук измельчить, морковь натереть на средней терке, обжарить лук с морковкой до мягкости. Орехи измельчить.

Нарезать плавленый сыр и расплавить его на сковороде до однородной массы (отдельно от овощей). Смешать в миске лук, морковь, сыр, орехи. Выложить на куриное филе 1 ст. л. начинки и завернуть в рулетик. Обмакнуть его во взбитое яйцо, обвалять в сухарях и обжарить на подсолнечном со всех сторон до золотистой корочки. Повторить этот процесс с другими отбивными.

Знаменитый советский салат из куриного филе "Прага"

Знаменитый советский салат "Прага" когда-то был неимоверно популярным и очень дорогим - из-за ингредиентов. Сегодня они есть в свободном доступе, поэтому приготовить салат дома может любой желающий. И да - этот салат вкуснее "Оливье".

Ингредиенты:

100 г куриного филе;

1 луковица (по желанию);

1 соленый огурец;

2 яйца;

2 вареные моркови;

0,5 банки консервированного горошка;

горсть чернослива;

горсть грецких орехов;

майонез;

соль.

Маринад для лука:

150 мл кипятка;

1 ст. л. уксуса;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. соли.

Лук нарезать кубиками и замариновать в смеси воды, соли, уксуса и сахара, оставить на 10-15 минут, затем слить воду. Куриное филе, морковь и яйца отварить и остудить. Филе нарезать соломкой, морковь, яйца и огурцы кубиками.

Чернослив замочить в горячей воде, чтобы он размягчился, а затем его и орехи измельчить.

Выложить салат слоями: куриное филе, лук, яйца, огурцы, морковь, горошек, чернослив. Каждый слой смазать майонезом, украсить сверху сеточкой из майонеза.

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