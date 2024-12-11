Из куриной грудки можно приготовить массу интересного, но почему-то у нас обычно получаются котлеты, жаркое и, в лучшем случае - мясо по-французски. Это, безусловно, вкусно, но однажды уже пробовали все. В этом случае выручит подборка ниже - эти простые блюда из куриного филе легко готовятся, не требуют дорогих ингредиентов и отлично впишутся не только в повседневное меню, но и на праздничный стол.
- Рубленые котлеты из куриного филе "По-министерски"
- Румяные рулетики из куриного филе с сыром и орехами
- Знаменитый советский салат из куриного филе "Прага"
Рубленые котлеты из куриного филе "По-министерски"
Вкусные и быстрые котлеты можно приготовить не только из куриного фарша, но и из целого филе. Их еще называют котлеты "По-министерски", хотя ничего мудреного в этом рецепте нет.
Ингредиенты:
- 4 шт. куриного филе;
- 2 яйца;
- 4 ст. л. майонеза;
- 2 ст. л. крахмала (картофельного);
- 4 ст. л. подсолнечного масла;
- соль;
- перец черный молотый.
Нарезать филе курицы небольшими кусочками. Смешать яйца, майонез, крахмал, соль и перец. Положить в эту смесь кусочки филе, перемешать, поставить в холодильник на полчаса.
Достать из холодильника, перемешать еще раз. Выкладывать массу ложкой на разогретую сковородку с маслом и обжаривать, как оладьи, до получения румяной корочки.
Кстати, ранее мы рассказывали, как приготовить домашний майонез - 5 рецептов на любой вкус. Попробуйте - он намного вкуснее и полезнее (!) магазинного.
Румяные рулетики из куриного филе с сыром и орехами
Если отбивные из куриного филе уже приелись, готовьте вместо них рулетики с начинкой. Отбейте мясо, как вы это обычно делаете для отбивных, но заверните в него сыр и орехи, а уже после обжарьте. Этот рецепт, кстати, очень хорош будет и на праздничном столе.
Ингредиенты:
- 1/2 кг куриного филе;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 1-1,5 пачки плавленого сыра;
- 1 яйцо;
- 8 грецких орехов (40 г очищенных);
- панировочные сухари.
Куриное филе нужно нарезать как на отбивные, посолить, поперчить и отбить. Лук измельчить, морковь натереть на средней терке, обжарить лук с морковкой до мягкости. Орехи измельчить.
Нарезать плавленый сыр и расплавить его на сковороде до однородной массы (отдельно от овощей). Смешать в миске лук, морковь, сыр, орехи. Выложить на куриное филе 1 ст. л. начинки и завернуть в рулетик. Обмакнуть его во взбитое яйцо, обвалять в сухарях и обжарить на подсолнечном со всех сторон до золотистой корочки. Повторить этот процесс с другими отбивными.
Знаменитый советский салат из куриного филе "Прага"
Знаменитый советский салат "Прага" когда-то был неимоверно популярным и очень дорогим - из-за ингредиентов. Сегодня они есть в свободном доступе, поэтому приготовить салат дома может любой желающий. И да - этот салат вкуснее "Оливье".
Ингредиенты:
- 100 г куриного филе;
- 1 луковица (по желанию);
- 1 соленый огурец;
- 2 яйца;
- 2 вареные моркови;
- 0,5 банки консервированного горошка;
- горсть чернослива;
- горсть грецких орехов;
- майонез;
- соль.
Маринад для лука:
- 150 мл кипятка;
- 1 ст. л. уксуса;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли.
Лук нарезать кубиками и замариновать в смеси воды, соли, уксуса и сахара, оставить на 10-15 минут, затем слить воду. Куриное филе, морковь и яйца отварить и остудить. Филе нарезать соломкой, морковь, яйца и огурцы кубиками.
Чернослив замочить в горячей воде, чтобы он размягчился, а затем его и орехи измельчить.
Выложить салат слоями: куриное филе, лук, яйца, огурцы, морковь, горошек, чернослив. Каждый слой смазать майонезом, украсить сверху сеточкой из майонеза.