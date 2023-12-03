Если холодец после застывания остается жидким, то его можно загустить с помощью желатина.

На зимние праздники многие украинцы готовят холодец из любимых видов мяса. У каждой семьи есть своя любимая технология приготовления холодца, но любой рецепт иногда дает осечку. Блюдо получается жидким и растекается, а гости придут совсем скоро. Если у вас не застыл холодец - не расстраивайтесь. Купите пару упаковок желатина и следуйте нашей инструкции.

Холодец не застыл - что делать

Сразу после окончания варки можно заранее узнать, застынет холодец или нет. Для этого нужно смочить пальцы в теплом бульоне холодца и потереть их друг об друга. Если холодец приготовлен правильно, то пальцы будут липкими и начнут склеиваться.

Что делать если, не застыл холодец? Такое часто бывает, если холодец готовится без мясных частей, богатых коллагеном - хрящей, костей и жирного мяса. В такой ситуации не обойтись без добавления желатина. Он немного изменит привкус блюда, но зато придаст ему нужную желейную структуру. Сам желатин получают в процессе вываривания костей, хрящей и кожи животных, поэтому его можно назвать концентрированным холодцом.

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Как загустить холодец желатином

Если за целую ночь холодец так и не застыл, вылейте его назад в кастрюлю и доведите до кипения и выключите огонь. Это нужно для того, чтобы блюдо после переработки не скисло.

Затем возьмите порошковый желатин - по 25 г на 1 л жидкого холодца. Перед тем, как добавить желатин в холодец, замочите его в теплой воде (100 мл воды на 25 г желатина). Оставьте порошок набухать 20 минут. Желательно замачивать холодец не в воде, а в бульоне от холодца.

За 20 минут прокипевший бульон немного остынет. В теплый холодец всыпьте набухший желатин и хорошенько перемешайте, пока он полностью не растворится.

После этого снова разлейте холодец по формам и поставьте в холодильник. Через 5-8 часов он полностью застынет.

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