Нежное, хрустящее слоеное тесто в сочетании с сочной мясной начинкой - это очень вкусно!

Пирог "Улитка" – интересный на вид и очень вкусный. Делается он в форме спирали из слоеного теста и сочной мясной начинкой внутри.

Слоеный пирог "Улитка" с фаршем

Тесто слоеное бездрожжевое - 500 г

Фарш мясной - 400 г

Лук

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Желток - 1 шт.

Первым делом надо разморозить слоеное тесто при комнатной температуре, после чего раскатать из него широкий прямоугольный пласт (чем тоньше он будет, тем быстрее пропечется пирог). Нарезать пласт на узкие длинные ленты шириной 10 см.

Читайте такжеПышные и румяные оладьи: как приготовить нежные вкусностиВ мясной фарш добавить мелко нарезанный репчатый лук, соль и молотый черный перец. Выложить фарш в середину каждой длинной ленты. Каждую такую ленту скрутить рулетом, чтобы фарш остался внутри.

Смазать форму для выпекания растительным маслом и выложить в нее рулеты из теста с начинкой по кругу. Начинать выкладывать следует с центра, скручивая рулет спиралью. Таким же образом сделать с остальными лентами с фаршем, формируя пирог.

Намазать пирог желтком. Отправить в разогретую духовку на 40-50 минут при температуре 200°С. При необходимости поверхность выпечки затем следует прикрыть фольгой.

Готовый пирог достать из духовки и дать остыть, затем переместить на блюдо.

Пирог "Улитка" с сырно-мясной начинкой

Слоеное бездрожжевое тесто - 500 г

Фарш мясной - 300 г

Лук - 1 шт.

Сыр твердый - 100 г

Зелень

Соль, черный молотый перец

Кунжут

Яйцо (для смазывания пирога) - 1 шт.

Мясо с луком пропустить через мясорубку, добавить тертый сыр и рубленую зелень. Приправить и посолить начинку по вкусу.

Слоеное тесто разморозить, раскатать в одном направлении в длину. Разрезать на длинные полоски. На каждую полоску выложить начинку из фарша, защипнуть концы по всей длине.

Выложить пирог в форме улитки на пекарскую бумагу (не очень плотно). Смазать верх пирога яйцом и присыпать зернами кунжута.

Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке примерно 25-30 минут до золотистой корочки.

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Автор: УНИАН