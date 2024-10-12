Настоящий шоколадный Брауни за полчаса: 2 'ленивых' рецепта влажного десерта

Шоколадный Брауни был придуман в 1893 году по просьбе светской львицы Берты Палмер, которая заказала своему кондитеру особенный десерт. Он должен был подойти посетительницам Всемирной выставки в Чикаго, чтобы его было удобно есть из тарелок. Сейчас шоколадный торт и печенье Брауни готовят и по оригинальной технологии, и по авторским рецептам.
Влажный Брауни - рецепт из шоколадной пасты
Ингредиенты:
- шоколадно-ореховая паста - 400 гр;
- мука - 85 гр;
- яйца - 2 шт.
Шоколадный Брауни по этому рецепту готовится невероятно просто - вам нужно взять обычную шоколадно-ореховую пасту, любую, и выложить ее в миску. Туда же вбить 2 яйца, перемешать вилкой. Затем порционно всыпать 4 ст.л муки, вымешивая массу. Готовое тесто выложить в форму для запекания, застеленную бумагой для выпечки, и поставить в духовку на 20-30 минут при 180 градусах Цельсия.
Рецепт Брауни с какао
Ингредиенты:
- мука - 85 гр;
- яйца - 2 шт;
- порошок какао - 45 гр;
- сахар - 200 гр;
- сливочное масло - 115 гр;
- соль - щепотка.
Этот рецепт Брауни чуть-чуть сложнее за счет количества ингредиентов, но все равно его смогут повторить даже начинающие домашние кондитеры, которые пекут нечасто.
Сливочное масло нужно растопить, вылить в миску. Всыпать сахар, перемешать венчиком, вбить яйца, снова перемешать. Добавить щепотку соли, затем просеянные муку и какао. Перемешать тесто и посмотреть на консистенцию - должно получиться, как густая сметана. Если вдруг будет гуще, можно разбавить теплым молоком. Перелить тесто в форму для запекания, смазанную маслом, разровнять. Выпекать в духовке 10-20 минут при 180 градусах Цельсия. Готовность можно проверять зубочисткой - в оригинале Брауни должен остаться чуть-чуть влажным, но если вам не нравится такая текстура, не запрещено допечь до сухой зубочистки.