Настоящий шоколадный Брауни за полчаса: 2 'ленивых' рецепта влажного десерта

Невероятно простой рецепт Брауни, который под силу даже начинающим кондитерам.

Шоколадный Брауни был придуман в 1893 году по просьбе светской львицы Берты Палмер, которая заказала своему кондитеру особенный десерт. Он должен был подойти посетительницам Всемирной выставки в Чикаго, чтобы его было удобно есть из тарелок. Сейчас шоколадный торт и печенье Брауни готовят и по оригинальной технологии, и по авторским рецептам.

Влажный Брауни - рецепт из шоколадной пасты

Ингредиенты:

шоколадно-ореховая паста - 400 гр;

мука - 85 гр;

яйца - 2 шт.

Шоколадный Брауни по этому рецепту готовится невероятно просто - вам нужно взять обычную шоколадно-ореховую пасту, любую, и выложить ее в миску. Туда же вбить 2 яйца, перемешать вилкой. Затем порционно всыпать 4 ст.л муки, вымешивая массу. Готовое тесто выложить в форму для запекания, застеленную бумагой для выпечки, и поставить в духовку на 20-30 минут при 180 градусах Цельсия.

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Рецепт Брауни с какао

Ингредиенты:

мука - 85 гр;

яйца - 2 шт;

порошок какао - 45 гр;

сахар - 200 гр;

сливочное масло - 115 гр;

соль - щепотка.

Этот рецепт Брауни чуть-чуть сложнее за счет количества ингредиентов, но все равно его смогут повторить даже начинающие домашние кондитеры, которые пекут нечасто.

Сливочное масло нужно растопить, вылить в миску. Всыпать сахар, перемешать венчиком, вбить яйца, снова перемешать. Добавить щепотку соли, затем просеянные муку и какао. Перемешать тесто и посмотреть на консистенцию - должно получиться, как густая сметана. Если вдруг будет гуще, можно разбавить теплым молоком. Перелить тесто в форму для запекания, смазанную маслом, разровнять. Выпекать в духовке 10-20 минут при 180 градусах Цельсия. Готовность можно проверять зубочисткой - в оригинале Брауни должен остаться чуть-чуть влажным, но если вам не нравится такая текстура, не запрещено допечь до сухой зубочистки.

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